'ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ିଶାରେ ହେଉ WODC ମୁଖ୍ୟାଳୟ', ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନକୁ 27 ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ।
Published : September 8, 2025 at 12:50 PM IST
WODC headquarters demandସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏହା ଭିତରେ 16 ମାସ ପୂରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ (Western Odisha Development Council)ର ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ WODCର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ।
ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ହୋଇ ନଥିଲା, ତାହା ନୂତନ ସରକାର ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ 12 ବର୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏହି ରହିତାଦେଶ ହଟିଛି । ଏବେ WODC ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀ ।
'ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଉ':
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ WODCର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକରଣକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "ନବଗଠିତ ସରକାର ଆଜି 16 ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ ଦିଶୁନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ନୂଆ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଏହି ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନୂତନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ କାଉନସିଲ ଗଠନ କରିବୁ । ସବୁଆଡେ ଯଦି କାଉନସିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଅବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଆମେ କହୁନୁ ଯେ, WODCର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ । ହେଲେ ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ନାରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଉ ।"
WODCର ନୂଆ ପରିଷଦ କାହିଁକି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇ ପାରିନି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । " ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଦୃଢତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହିଁ WODC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ । 2026ରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ " ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ " ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଅଟକି ରହିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କରିବାକୁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଆଧାରରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । " ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ସମତୁଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ:
ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ WODC ଆଇନ, 1998 ଅନୁଯାୟୀ, 11 ନଭେମ୍ବର 1998 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ (WODC) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2000 ମସିହାରେ ଏହାକୁ WODC-Act, 2000 ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଉପ-ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି । ଏହି ଆକ୍ଟ ପରିଷଦକୁ WODC ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
1: 1998 ନଭେମ୍ବର 11ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ (WODC)
2: 2000ରେ WODC-Act ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପନା
3: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ । WODC ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ 36ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ 6ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । WODC ପରିଷଦରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିଷଦ, ପରିଷଦ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର