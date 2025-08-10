Essay Contest 2025

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ PESA ACT: ଲାଗୁ ହେବାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ?

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଏତେ ବିଳଂବ କାହିଁକି ? କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରୁନି ଏଇ ଆକ୍ଟ ?

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2025 at 7:03 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପେସା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ଏତେ ବିଳଂବ କାହିଁକି ? କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରୁନି ଏଇ ଆକ୍ଟ ? ଓଡିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ । ତଥାପି ସରକାର ଏହି ପେସା ଆକ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ! ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର । ତେଣୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ କି ପେସା ଆକ୍ଟ ?

ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସତରେ କଣ ଏହି ଯୋଜନା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛି ? ନା ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସଂଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ? ଶନିବାର ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ । ଏହ ଅବସରରେ ପେସା ଆକ୍ଚକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିତର୍କ ।

କ'ଣ ଏହି ପେସା ଆକ୍ଟ

ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଆଇନ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ (ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ଆଇନ ୧୯୯୬ କୁ ସାଧାରଣତଃ PESA ଆଇନ କୁହାଯାଏ, ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱ-ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ।

PESA ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି-

  • ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱ-ଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
  • ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା
  • ନିଜ ଅଂଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର ଦେବା
  • ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୋଷଣକୁ ରୋକିବା

କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଦିବାସୀ ?

ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ

  • ଗ୍ରାମସଭା ହାତରେ ଆଦିବାସୀ ଅଂଚଳର ଭୂମି, ଜଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ରହିବ
  • ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ତଦାରଖ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ
  • ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା ଗ୍ରାମସଭା ହାତରେ ରହିବ
  • ଅଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଗ୍ରାମସଭାରେ କରାଯିବ

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ pesa act ନିହାତି ଜରୁରୀ

pesa act ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମାଜସେବୀ ବିଶାଖା ଭଞ୍ଜ କହନ୍ତି, ଜନଜାତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଆମେ କହୁଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତଶାସନ ରହିବା ଦରକାର, ଆଦିବାସୀ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦୁଇଟା ସ୍ରୋତରେ କାମ କରୁଛୁ । pesa ଆଇନ କଥା ଖାଲି ଆମେ କହୁଛୁ । pesa act କୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାହାର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ pesa act ଲାଗୁ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

ସରକାରରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ

ଏ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ସମାଜସେବୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଟୁଡୁ କହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ବହୁବିଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ବିକାଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ବୋଧେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବିରୋଧାଭାଷ ସକ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଉନାହିଁ । ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକା ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦ ରହୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରା ନ ଯାଉ। pesa act ଲାଗୁ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ରହିବ । ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ।

pesa ଆକ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ

ଏ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦେଲହା ସୋରେନ କହନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର । ବହୁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ପାଠ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ,ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ । ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ । ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ । ତେବେ pesa ଆକ୍ଟ ଆସିଲେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି । ସଦ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମାତ୍ର ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ଏବେ ବି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ କମ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି । ଜନଜାତି ସ୍ୱ-ଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ PESA ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ । ଏ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ସେ ପୁଣି ଓଡିଶାର । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି । ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଏବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ,ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

