ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୭ ବର୍ଷ ଯାଏ ଶୈଶବକୁ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟାମୀ..ବାପାମାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଗାଳି..ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଳି..ସବୁକିଛି ଠିକ ଥିଲା । ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି ଖୁବ ଗେଲ୍ହା ଥିଲେ । ହେଲେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଜୀଇଁବାର ଖୁସି ହଜିଗଲା । ୭ ବର୍ଷରୁ ୧୬ ବର୍ଷ ..କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ କଟିଛି । ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ ! ଏ ହେଉଛି ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ମୋନାଲିସା (ଛଦ୍ମନାମ) ଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋନାଲିସା । ୭ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗରେ ପୀଡିତା । ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି । ହେଲେ କଣ ବା କରି ପାରିବେ ? ରୋଗ କବଳରୁ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାରା ପରିବାର ଲଢୁଛନ୍ତି । ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ତାରକା ହୋଟଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢୁଛି । ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଠିକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ମିଳୁନି । ଔଷଧ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ତଥାପି ବଂଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏ ଖାଲି ମିନାଲିସାଙ୍କ ଲୁହଲହୁ ଭରା ଜୀବନ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତାଧିକ ସିକିଲ ସେଲ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ରକ୍ତ ଶିକୁଳିର ବେଡ଼ିରେ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଓଡିଶା । ସିକିଲ ସେଲରେ ଓଡିଶା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସିକିଲ ସେଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିୟନ୍ତଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀବହୁଳ ଅଂଚଳରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:-
ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଚାଲିଛି ସିକିଲ ସେଲ ଆନେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ । କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ୪୫,୪୬,୩୦୯ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୬,୪୮୪ ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ସିକିଲ ସେଲ କଣ:-
ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିକିଲ ସେଲ ହେଉଛି ଏକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା କ୍ରୋମୋଜମ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଉଥାଏ । ଯଦି ବାପା ମାଆ ସିକିଲ ସେଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୋଗ ଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖରାଦିନେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ମଧ୍ୟ ସିକଲ ସେଲର ଭୟ ବଢି ଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଗରମରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ରୋଗ ବଢିଯାଏ ।
୨୧ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ସିକିଲ ସେଲ:-
"ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗରେ ଆଗରେ ଓଡିଶା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟର ୨୧ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ (ସ୍କ୍ରିନି) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ଵର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରଶୁଗୁଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଗଲାଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୬ ହଜାର ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ।
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ:-
"ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲେ ସେହି ରୋଗର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଦୂରୀକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସଚେତନତା । ରୋଗଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବା ସହିତ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଲି କହିଚ୍ଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ସିକିଲ ସେଲର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ:-
ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର କହିବା ଅନୁଯୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେବା, ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବା, ଦେହ ସାରା ଘାଆ ହେବା, ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା, ମାନସିକ ଅଗ୍ରଗତି କମିଯିବା, ନିମୋନିଆ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ଵର କାଶ ବାରାମ୍ବାର ଦେଖାଯିବା, ଏପରିକି ହୃଦଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଆଦି ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପାରାଲିସିସ ହେବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ସାଧାରଣତ ଖରା ଦିନରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ୩ ମାସରୁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ।
କିଭଳି ଜାଣିବେ ଶିଶୁ ସିକିଲ ସେଲ ପଜିଟିଭ ବୋଲି:-
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମା' ସିକିଲ ସେଲ ପଜିଟିଭ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସିକିଲ ସେଲ ପଜିଟିଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ଶିଶୁର ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ । ପରୀକ୍ଷାରୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ । ରାଜ୍ୟରେ ୩ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ସିକିଲ ସେଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କାମ କାରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲା, କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଜେନେଟିକ କାର୍ଡ:-
"ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜେନେଟିକ କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜେନେଟିକ କାର୍ଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ବିବାହ ପରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ତେବେ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାରଣ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିକିଲ ସେଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର ।
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ:-
ସିକିଲ ସେଲ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ । ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସିକଲ ସେଲ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଏନଏମ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସିଏଚଓ କମ୍ୟୁନିଟି, ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ, ସ୍କୁଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗାଜଲ ମେସିନ ଦିଆଯାଇଛି । ରକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ରୋଗ ଚିହ୍ଲଟ କରା ଯାଇଥାଏ ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସିକିଲ ସେଲ ପଜିଟିଭ:-
- ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୪୫,୪୬,୩୦୯ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ୯୬,୪୮୪ ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
- ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ । ଏଠାରେ ମୋଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ୧,୧୨,୪୨,୮୬୧ । ସେଥିରୁ ୩୦,୭୬୨ ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
- ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଛତିଶିଗଡ । ଏଠାରେ ମୋଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ୧,୫୪,୪୦,୫୬୯, ସେଥିରୁ ୨୬,୧୬୦ ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
- ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଗୁଜୁରାଟ । ଏଠାରେ ମୋଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ୭୭,୩୪,୮୬୧ । ସେଥିରୁ ୨୮,୧୭୮ ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
- ପଞ୍ଚମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ମୋଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଛି ୭୨,୦୧,୪୩୯ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ୨୩,୨୫୮ ଜଣ ।
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ନକରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:-
"ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ମାଉସୀ, ଭଣଜା ଭାଣଜୀ ଆଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ସଚେତନତା । ପରିବାର ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନକରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦେଶକ ।
କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡିଶା:-
ରାଜ୍ୟକୁ ୨୦୩୫ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସିକିଲ ସେଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିକିଲ ସେଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
