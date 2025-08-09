କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ । ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ । ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବଳ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ବି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।
ଏନେଇ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ସୁଭଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଆଜି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଗୋଶଳାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । 7 ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାରୁ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ପରେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲି’’।
- ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଗୋରୁ
ପ୍ରଥମେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କଟକ ଗୋଶାଳାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋରୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆଜି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଗୋରୁ ପୂଜା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ମିଳିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ରଥଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଆଜି ବଡଠାକୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବଳଦ ତାଙ୍କର ବାହାନ । ଆଜି ଚାଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ଗୋରୁ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି’’।
କଟକ ବାସିନ୍ଦା ବାସନ୍ତି ବେହେରା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୂଜାର୍ଚନା କରିଥିଲି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପୂଜା କରି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡା ମୋଡି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲି । ଗାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା । ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ