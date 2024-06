ETV Bharat / state

କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ? କିଏ ନେବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନ ? ରେସରେ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ - Next Chief secretary of Odisha

Who will Next Chief secretary of Odisha ( ETV Bharat Odisha )