କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାଷ ଜମି ହରାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର 99 ହେକଟର ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Published : September 14, 2025 at 7:47 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ । ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଦାୟୀ କଲେ ଚାଷୀ ନେତା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଗତ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ ହଟଗୋଳରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷ ଜମି ହରାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଓ ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ପାଇଁ ଚାଷୀନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ହେବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ?
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 22.3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 23 ଟି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଏହି କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ରାସ୍ତାଟି ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 99 ହେକଟର ଜମିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ହେବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ:
କ'ଣ ଏହି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା କଣ ହେବ ଲାଭ ?
ପୂର୍ବରୁ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ବା ଏବେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀ ନେତା ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ଭାରତର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଜନବସତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଦୀରୁ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ବା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଉଦବୃତ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ ଭଳି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେତିକି ଜୀବନହାନୀ ହେଉଛି ବା ଗାଡିମୋଟର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ଠାରୁ ଅଧିକ। "
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ କୁଳ ଲଙ୍ଘି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଲେ ନଦୀ ଆଉ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ ନାହିଁ।ହୀରାକୁଦ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଲୁଣା-କରାଣ୍ଡିଆ-ମହାନଦୀ-ପାଇକା ନଦୀର ସଂଯୋଗ ସହ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ-ବିରୂପା-ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଜଳ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ତାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆସୁଥିବା ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବନ୍ୟାଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀକୁ ଛାଡି ବନ୍ୟାକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ।ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଉପକୂଳରେ ହେଉଥିବା କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ସୁନାମୀ,ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ବିପତ୍ତିକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ। କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ତିଆରି ହେଲେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୧୫ଫୁଟ ରହିବ ଯାହାକି ସୁନାମୀ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ରୋକିପାରିବ।ସୁନାମୀ ଆସିଲେ ଏହା ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ ପକ୍ଷେ ୧୦ଘଣ୍ଟା ନେବ ସେଥିରେ ଏହି ହାଇୱେ ନଷ୍ଟ ହେବ ବା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ ହେଲେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବେ। ଯାହାକି ଏରସମା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବନାହିଁ।କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜୀବିକାକୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଯାହାକି ଏହି ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି:
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉଥିବା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ବିଧୁଭୂଷଣ କୁହନ୍ତି,"ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଲାଭ ଓ ଦୁଇଟି କ୍ଷତି ହେବ।କ୍ଷତି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ହରାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ।ଲାଭ ହେଉଛି ଯଦି କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ କଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅକାଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେନେଇ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଭାବେ ଛିଡା ହେବ।
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ନେଇ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା:
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଧୁଭୂଷଣ କୁହନ୍ତି,"ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଦାୟୀ।ସରକାର ଯଦି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ତେବେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାଧକ ହେବନାହିଁ।ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏମିତିକି ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଛି ହେଲେ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେପରି ସ୍ପେଶାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକୁଜେସନ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକୁଜେସନ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେହିଭଳି କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ ?
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀ ଗୟାଧର ଧଳ କୁହନ୍ତି,"ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ନାମ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ନାମକରଣ ଭାରତମାଳା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ହେଉଥିଲା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଏହା ବହୁ ଦୂରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣୀ କରାଗଲା ହେଲେ ସେନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇନଥିଲା।ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଛି ଖବର ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି।ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ, କେତେ ଜମି ଯିବ,କେତେ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇବେ,ଭିତରକନିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଡିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର ତର୍ଜମା କରାଯାଇନାହିଁ।ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇବେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ମାନେ ଓ ସଙ୍ଗଠନ ଗୁଡିକ ଚାଷ ଜମି ବଦଳରେ ଚାଷ ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। କାରଣ ସାରା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମି ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲେଣି।ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ପୁନଃ ଜନଶୁଣାଣୀ ନକରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ:
ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରପଜାଲ ଅଛି ପ୍ରପର କନଷ୍ଟ୍ରକସନ ପାଇଁ ସେନେଇ ଇନକ୍ବାରୀ ହୋଇଛି, ସର୍ଭେ ସରିଛି।ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତହସିଲଦାର CALA(କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରୀଟି ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜେସନ) ଅଛନ୍ତି।ଆମେ ଥରେ ମିଟିଂ କରିଛୁ ଓ ଏହାର ଯିଏ ଏକଜେକ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ।ତାଙ୍କ ସହ ବସି କଥା ହେବା ପରେ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟଆଉଟ କରିବୁ।ଚାଷୀମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ପ୍ରପର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ କରିବୁ ଏବଂ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ।ଏବେ ଚାଷ ଅଛି ତେଣୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କଣ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ଜନଶୁଣାଣୀ ?
ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚାଷୀ ମାନେ ଏହି ଶୁଣାଣୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତତ୍କାଳୀନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।ପରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତହସିଲଦାର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଉତ୍ତେଜିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣି ଶୁଣାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀ ନେତା ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣୀରେ କିଛି ଚାଷୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଜମି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ।ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଯେତେ ଜମି ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର।କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାହା ସରକାରୀ ଜମି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତହସିଲଦାର, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହାତ ପଟା କରି,ଧୂଳି ଭାଗ ସତ୍ତ୍ୱ, ଜ ଫାର୍ମଙ୍ଗ କହି ସେହି ଜମି ଗୁଡିକର ମାଲିକାନା ହାତେଇଛନ୍ତି।ସେଠାରେ ସେମାନେ କେତେବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ତର୍ଜ୍ଜମା ହେଉ।ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା