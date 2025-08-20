ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠି ଏବେ ନୂଆଁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଲେ ଘରମୁହାଁ ସଭିଏଁ । ନୂଆ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ନାଚଗୀତ, ନୁଆଁଖାଇ ଜୁହାରରେ କମ୍ପି ଉଠେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା କୁହନ୍ତି ‘‘ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳି ଆସୁଛୁ । ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ବାହାରେ ସେଟା ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରି ଆମେ ନବାର୍ନ୍ନ ଖାଇଥାଉ । ଫଳରେ ବର୍ଷକ ଯାକ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହଥାଏ । ଏ ପର୍ବ ଏବେ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏବେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଉଛି ’’।
ଏହି ପର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 28 ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10.33 ରୁ 10.55 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରାଯିବ ।
- କେବେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆଁଖାଇ ?
କଣ ରହିଛି ଏହାର ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଏହି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ । ତେବେ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ‘‘ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବହୁ ପୁରୁଣା ପର୍ବ । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେହି ସଠିକ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜୁତୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ହୋଇ ନୂଆଁଖାଇ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଆଜିବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି’’।
- କ’ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ?
ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ଏମିତି ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏହା ପାଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଘରକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁଆଁ ବସ୍ତ୍ର କିଣା ଯାଇଥାଏ । ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫା କରାଯିବା ସହ ଘରର କଂସା ବାସନ ସବୁ କିଛି ସଫା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ଘର ବା ପରିବାରର ମୂଖ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ଓ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରି ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଏ । ଏହା ପରେ ନବାନ୍ନକୁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଘରର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ପୂଜା ଓ ରୀତିନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଏହି ଦିନ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପଣା ଖିରି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ସାହି ପଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ରାଗ ରୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲି ନମସ୍କାର ବା ଜୁହାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୁହାର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ ।
ଏହା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଡିଣା (ଅବିବାହିତ) ଓ ଘର ଦୁଆରୀ (ବିବାହିତ) ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌତୁକିଆ ଖେଳ କୁଦ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ରୀତିନୀତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ପର୍ବରେ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଏହି ପରିବାର ଏକତାଵଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ନୂଆଁଖାଇ ’’।
- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଯଦି ଆମେ ନିକଟର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ନଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ନୁଆଁଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ । 1991 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ "ଓଡିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର " ନେତୃତ୍ଵରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଭାଦ୍ରଵ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆଁଖାଇକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଓଡିଶା ଗେଜେଟରେ ଏହି ଛୁଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ଛୁଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଆଉ 1991 ରୁ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝାଡୁଆପଡା ବ୍ରାହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିନ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ।
- ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି
ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦିନ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାରିବା ପରେ ଏହି ଶୁଭଲଗ୍ନର ଚିଠିକୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇର ପାଞ୍ଚ ଅଥବା 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ବଲବସପୁର ଗାଁରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ନୁଆଁ ଧାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ଶାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଈନଥିବେ କି ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିବେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଧାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଘରର ମହିଳା ମାନେ ଏହି ଧାନକୁ ଖରା ରେ ଶୁଖାଇ ତାର ଚୋପା ଛଡାଇ ରଖନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରାୟ କୁହନ୍ତି ‘‘ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵକୁ କେଵଳ ପୂଜକ ମାନେ ସଫେଇ କରନ୍ତି । ନୂଆଁଖାଇର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁକୁ ପୂଜକ ମାନେ ସଫା କରନ୍ତି । ତେବେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୂଜାବିଧିରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନତା ଥାଏ । ବର୍ଷର ବାକି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋର 5 ଟାରେ ମା’ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂଜାବିଧିରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ । ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂଜକ ମାନେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିଲା ପରେ ମା ଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି । ପରେ ମା ଙ୍କ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 5 ଟାରେ ମା ଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇନଥାଏ’’।
ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ଵାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲଗ୍ନର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଏ । ଏହା ପରେ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ 115 ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ । ପରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ । ଏହା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ନୁଆଁଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ମାଙ୍କ ଠାରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳ ଭୋଗ, ବାବରା ପିଠା, କାକରା ପିଠା ଓ ଖିରି ସହ ସାରୁ ଶାଗ ଭଜାର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ସାରୁ ଶାଗ ଭଜା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରରେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ସେବନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ କଦଳୀ ପତ୍ର, ସରଗି ପତ୍ର ଓ କୁରେଇ ପତ୍ର ଆଦିରେ ଲୋକେ ନୁଆଁ ଚାଉଳର ଭୋଗ ସେବନ କରନ୍ତି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାଵଦ୍ଧ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ସମୟ ବିତିଛି ହେଲେ ଏହାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
