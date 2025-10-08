ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଅଚାନକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ?
Published : October 8, 2025 at 3:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପତ୍ତି ଛାରଖାର କରି ଦେଇଛି ଭୂସର୍ଗ ଭାରତକୁ । କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗାଁ ଧୋଇ ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ବଜାର। ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶା ବି ବାଦ ପଡିନି । ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ଓଡିଶାରେ ଯାହା କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଳିଙ୍ଗାଘାଟି ପରେ ଗଜପତିରେ ହୋଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।
କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ପରେ ଗଜପତି
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ତାଣ୍ଡବ ରଚେ ଠିକ୍ ସେହି ଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ୧୫ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ । ତେବେ କାହିଁକି ହୁଏ ଭୂସ୍ଖଳନ ? କଣ ଏହାର ସମାଧାନ ?
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଫେସର ଅସୀମ ସତ୍ତାର (Dr. Ashim Sattar) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳ ରହିଛି । ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଭୂସ୍ଖଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।
ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରଫେସର Dr. Ashim Sattarଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ସେମିତି ନ ଥିଲା । ଏତେ ଅଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଛି ଜଳବାୟୁ ପାରିବର୍ତ୍ତନ । ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଂଚଳରେ ଗଛ କାଟିବା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପାହାଡ଼ରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ତାହା କମି କମି ଯାଉଛି । ଗଛସବୁ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା । ଗଛ ନ ରହିବା ଯୋଗୁ ମାଟି ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସତ୍ତାର ।
ପ୍ରଫେସର ସତ୍ତାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଥାଏ । ସାଗରରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଇଶ୍ଚର ଓ କ୍ଲାଉଡ଼ ନେଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏଥିଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ’ ।
ପ୍ରଫେସର ସତ୍ତାର ଅହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ହିମାଳୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବରଫପାତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଟି ଧସେଇକି ଆସିଥାଏ । ଫଳରେ ସେଠାକାର ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳର ମାଟିଗୁଡିକ ବହୁତ ଢିଲା ବା ନରମ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ତାହା ନଥାଏ । ତାଛଡା ଓଡିଶାରେ ଥିବା ମାଟି ଅଧିକ ଟାଣ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି’ ।
ତେବେ କେମିତି ଏସବୁର ସମାଧାନ କରାଯିବ ? ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପତ୍ତିରୁ କିପରି ଓଡିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ?
ସମାଧାନ କଣ:-
- ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
- ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ପାହାଡରେ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
- ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜୀବନ ଯିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ବିଶେଷକରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଯେଉଁଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଘର କି ଜନବସତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାକୁ ରହିଛି କେତେ ବିପଦ:-
ପ୍ରଫେସର ଅସୀମ ସତ୍ତାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଚାନକ ଅତି ଜୋର ବର୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କେଲରେ କାମ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ତାହା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ତାହା ୪ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ଯାଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ବର୍ଷା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରି ପାହାଡିଆ ଇଲାକାରେ ବାରମ୍ଭାର ଭୂସ୍ଖଳନ ପଛର କାରଣ ଭିନ୍ନ । ଏହା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ।
ସରକାର କରିବେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଳାନ:-
ଗଜପତି ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ସରକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ଭଳି ରାଜ୍ୟର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଇଲାକାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର। ଯଦ୍ୱାରା ପଥର ଖସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ।
ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି । ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ । ଏଥିସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତଳିଆ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯିବ ଓ ତାର ମରାମତି କରାଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତଳିଆ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ ।"
