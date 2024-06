ETV Bharat / state

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ପାଣି ବଦଳରେ କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ - Petrol Coming Out From Well

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jun 7, 2024, 8:30 PM IST

ନୂଆପଡା: କୂଅରୁ ପାଣି ନୁହେଁ, ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ । କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ । କୂଅରୁ ବାଲଟିରେ ପାଣି ବାହାର କଲେ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ । ଆଉ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶା ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି । କାଳେ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆସି ଘରେ ଲାଗିଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ କୂଅ ମାଲିକ । ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରାମଛକ ସହିସପଡାରେ । ପାଣି ବଦଳରେ କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସହିସପଡା ନିବାସୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଏକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାଏକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଏକ, ସଚି କୁମାର ନାଏକ 4 ଭାଇ ସିନାପାଲି ଶ୍ରୀରାମଛକ ନିକଟସ୍ଥ ସହିସପଡ଼ାରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏହି 4 ପରିବାରଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ କୂଅ ଖନନ କରିଥିଲେ । 4 ପରିବାର ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେହି କୂଅ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କୂଅ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ସହିତ ଗାଧୁଆ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲେ । କୂଅରେ ଜଳସ୍ତର ଭଲ ଥିବାରୁ ଏହି 4 ପରିବାରକୁ କେବେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଆଜି ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିଥିଲେ । ହେଲେ କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ବଦଳରେ ବାହାରିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶା ପାଣିରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗିଯାଉଛି । କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ତାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ । ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶା ପାଣିକୁ ନେଇ ନାଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାଁ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ - World Food Safety Day ତେବେ ଘରକୁ ଲାଗି 10 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍‌ ହୋଇ କୂଅକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାଲିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା