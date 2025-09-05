Rain Alert: ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, 9 ଯାଏଁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର

ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବଢିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲିଲା 24ଟି ଗେଟ୍ ।
Published : September 5, 2025 at 6:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରଫ ଲାଇନ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି । ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହା ସହ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ଯପ୍ରଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧି, ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ, ଦୀଘା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୦.୯ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନନେଇ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ । ଏହାସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡିଶା ଅର୍ଥାତ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ହେଲେ ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ ।
ବରଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୮.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟା ଜଳ:
ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 24ଟି ଗେଟ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 24ଟି ଗେଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ 24ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି ବୋଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋଲିଲା 24 ଗେଟ୍:
ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ 626.62 ଫୁଟ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 16 ଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 8ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ରହିଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,23,936 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 24ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ହୀରାକୁଦରୁ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,23,936 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରା ଯାଉଛି l
