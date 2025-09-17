Rain Alert: ଭିଜିବ ଦଶହରା, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ !
ଭାରତରୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ଦଶହରାରେ ଭିଜିପାରେ ଓଡ଼ିଶା ।
Published : September 17, 2025 at 9:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ! ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ 27 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ରହିପାରେ ।
मानसून की वापसी (Withdrawal) शुरू!— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 16, 2025
राजस्थान से शुरू होकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर तक मानसून की वापसी एक लंबी यात्रा होती है।
जब हवाओं की दिशा बदलने लगती है और नमी कम हो जाती है।
तब समझ लीजिए कि दक्षिण-पश्चिम मानसून वापसी की तैयारी कर रहा है।
मानसून की वापसी सिर्फ़ बारिश रुकने… pic.twitter.com/fyJSOf9C7n
ଭାରତ ଛାଡୁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ:
ସେପଟେ ଭାରତ ଛାଡୁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୌସୁମୀ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଛାଡୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଫେରିଥାଏ ।
Warnings over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 16, 2025
Day-1 : Heavy Rainfall, Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-2 to Day-5 : Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning.
Day-6 & Day-7 : No warning.#thunderstorm #Odisha #heavyrain #WeatherUpdate pic.twitter.com/02lvFoLufm
Today Rain Warning:
ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
18 September Rain Alert:
ଆସନ୍ତାକାଲି 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ରହିବ । କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
19 September Weather Update:
19 ତାରିଖରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର