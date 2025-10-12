ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ- 'ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ କାହିଁକି ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ?'
ଦୁର୍ଗାପୁର ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍।
କୋଲକାତା/ବାଲେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହିନ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 'ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ କାହିଁକି ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ?' ବୋଲି ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡି ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମମତା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
"ସେ ରାତି 12:30 ରେ କିପରି ବାହାରକୁ ଗଲେ?"
ରବିବାର ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମମତା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, "ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେ ରାତି 12:30ରେ କିପରି ବାହାରକୁ ଗଲେ?" ତଥାପି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବେଳାଭୂମିରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବ" ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି।
"ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ଘଟଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏପରି କିଛି ଘଟେ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଝିଅଟି ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ରାତି 12:30ରେ ସେ କିପରି ବାହାରକୁ ଗଲା?"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣେ, ଘଟଣାଟି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିଲା। ରାତି 12:30 ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ।"
ଦୁର୍ଗାପୁର ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଟିମ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଳିତ ଟିମ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡି ଏସ ପି ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପିଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପିଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ପିଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସିଧା ସଳଖ କଥା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଏଡିଏମ ଓ ଆଡିସିନାଲ ଏସପି ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପିଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ନିରନ୍ତର ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପିଡିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ। ଏବେ ପିଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରୁଛନ୍ତି।"
କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ?
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେମାନେ କଲେଜ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ଆସିବାପାଇଁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ କଥା ହେଉଛି ଅନୁମତି। ସେ ଅନୁମତି ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଜଗୁଆଳି ପାଖରୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ତ ଅନୁମତି ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ରାତି ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକଥା ନୁହଁ। ଅଭିଭାବକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ, ସେଠି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆଶା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯାଉଛି ତେବେ ସେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ କରୁଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା, କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ, ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରିବେ, ତେବେ ଅଭିଭାବକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି।"
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ,"ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ, ସେଠାରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟକ କଲେଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା କ୍ଳାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହାର ଝିଅ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼େ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହେ, କେମିତି ମୋ ଝିଅଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଅଭିଭାବକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କେଉଁଠି ଅଛୁ କଣ କରୁଛୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ପଚାରି ଲୋକେସନ ମାଗିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଝିଅର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଏ ତେବେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ।"
