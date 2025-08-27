ETV Bharat / state

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ, ପୁରୀରୁ ବାହାରୁଛି ବାର୍ଷିକ ୭୨୦ ଟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ - RVM MACHINE NOT WORKING PURI

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଚି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ।  ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଆରଭିଏମ ଅଚଳ ।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 1:50 PM IST

ପୁରୀ: ସହରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପୁରୀ ସହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଦିଗହରା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଆରଭିଏମ ( ରିଭର୍ସ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ)ମେସିନ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ତଳେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁରୀ ସହରର ବଡଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ୩ ଟି ଆରଭିଏମ ମେସିନ ସବୁ ଏବେ ଅଚଳ ।

  • ପୁରୀରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘‘ପୌର ପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରଭିଏମ ମେସିନ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଥିଲୁ ବେଳାଭୂମି ଓ ସହର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଆରଭିଏମ ମେସିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ମେସିନ ନିକଟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମେସିନ ଖରାପ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପକାଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଅନେକ ଜଳଜୀବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆରଭିଏମ ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିହେବ । ପୁରୀକୁ ଗ୍ରୀନ ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି’’ ।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)
  • କ୍ଷମତା ଠୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି

ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ୭୨୦ ଟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ୬ ଟି ଏମଆରଏଫ୍ (ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି) ୟୁନିଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକଲ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଉଛି। ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସହରରେ ୧ ୦ ଟି, ନୂଆ ନଈରେ ଗୋଟିଏ, ରାମଚଣ୍ଡୀରେ 3 ଟି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ୩ ଟି ରିଭର୍ସ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ସ୍ଥାପନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)

ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘‘ପୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଓ ପଲିଥିନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଇବା ପରେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଲୋକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ମେସିନ ମାସ କେଇଟା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆରଭିଏମ ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରିସାଇକେଲ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’’ ।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)
  • ଜାଣିଶୁଣି ମେସିନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ପୌର ପାଳିକା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପୁରୀରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପୁରୀ ସହରରେ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାକି ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଯୋଗୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଜିଲାପାଳଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ନେଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ତାହା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁତର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଓ ପଲିଥିନ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସହରର ସବୁ ନଳା ଏବେ ଜାମ। ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)

ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ରିସାଇକେଲ କରିବା ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ ଲଗାଇ ଥିଲୁ। ଏହା ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମେସିନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଜାଗାରେ କାଚ ବୋତଲ ମେସିନରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ରିସାଇକେଲ କରୁଥିବା ଆରଭିଏମ ମେସିନ ଲଗାଯିବ। ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବେ’’।

ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ
ତିନି ମାସରେ ଅଚଳ ଆରଭିଏମ ମେସିନ (ETV Bharat)

