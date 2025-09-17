ସମ୍ବଲପୁରରେ କୁଖ୍ୟାତ କ୍ରିମିନାଲ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ରମ୍ପେଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।
Published : September 17, 2025 at 11:27 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କୁଖ୍ୟାତ କ୍ରିମିନାଲକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମ୍ପେଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଆହତ ଦୀପକକୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ରମ୍ପେଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀପକ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୀପକର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଗୁଳି ବାଜି ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେହୁରୀପାଲିର ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରୀଧୀ ପିସ୍ତଲ ଧରି ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା । ରେଙ୍ଗାଲି ଆଇଆଇସି ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ଦୀପକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଦୀପକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି ଦୀପକ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା । ପୋଲିସଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦୀପକର ଡାହଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ଦୀପକକୁ ପ୍ରଥମେ ରେଙ୍ଗାଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ସେଠାରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ।"
ଏସବୁ ଜବତ:
ଆହତ ଦୀପକ ଠାରୁ ପୋଲିସ 7.65 MMର ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 2 ଅଫୁଟା ଗୁଳି, 5ଟି ଫାୟାର୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ରିଜ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ବିହୀନ ଗାଡି ଜବତ କରିଛି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୀପକ ନାରେ ବିଭିନନ୍ ଥାନାରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଲୁଟ ପରି 21ଟି ମାମଲା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର