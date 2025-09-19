4 ମାସରେ ତିଆରି ହେଲା ସ୍ବପ୍ନର ଘର, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଦେବେ ସରକାର
ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଗମ୍ବର ଠେଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
Published : September 19, 2025 at 11:10 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସହସ ମୁହଁରୁ ଖୁସି ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଓଠରୁ ହସ ବନ୍ଦ ହେଉନି । ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ବପ୍ନ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସ୍ବପ୍ନର ଘରକୁ ତୋଳି ପାରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦିଗମ୍ବର ଠେଲା । ଆଖିରେ ସିନା ଘରକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏବେ କଚ୍ଚା ଘରେ ବିତୁଥିବା ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପକ୍କା ଘରେ ସକାଳ ହେଉଛି ଓ ରାତି କଟୁଛି ।
4 ମାସରେ ତିଆରି ହେଲା ସ୍ବପ୍ନର ଘର, ମିଳିବ ବୋନସ୍:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ବୋର୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫପ୍ସି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦିଗମ୍ବର ଠେଲା । ଯିଏ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ । ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯମୁନା ବାଗ । ଏକ ମାଟି କୁଡିଆ ଘରେ 2 ଜଣ ଜୀବନ ଜାପନ କରୁଥିଲେ । ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ପକ୍କା ଘର କରିବା ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା । ମାଟି ଘରେ ରହି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଦିନରେ ଘର ଭିତରେ ପଡୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଜହ୍ନ । ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା କଥା ସରିଲା । ଏମିତିକି ଶୌଚାଳୟଟେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବାର ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଥିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋନସ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ଠେଲା ।
କେମିତି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ?
ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଦିଗାମ୍ବର ଠେଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 3 ଥର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୋର୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଦିଗାମ୍ବର ଠେଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦିଗାମ୍ବର ଠେଲା ଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ 4ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି।
ଦିଗମ୍ବର ଠେଲା କହିଛନ୍ତି, " ମୋର ସ୍ବପ୍ନ ରହିଥିଲା କେମିତି ନିଜର ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିନଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।"
ଦିଗମ୍ବର ଠେଲାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା ବାଗ କହିଛନ୍ତି, " ପୂର୍ବରୁ ଘର ନଥିଲା ଝାଟିମାଟି ଘର ରହି ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲୁ । ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଅମର ସ୍ବପ୍ନର ପକ୍କା ଘର ହୋଇଛି । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏବେ ନୂତନ ଘରେ ରହୁଛୁ ।"
ଭବାନୀପାଟଣା ବିଡ଼ିଓ ଚନ୍ଦନ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, " ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଯାହା ଆମ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଫାପ୍ସି ଗାଁର ଦିଗାମ୍ବର ଠେଲା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳର ସେ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।"
