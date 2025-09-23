ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା, 14 ମାସରେ 37, 611 ମାମଲା ରୁଜୁ
9181 ଅସଦାଚରଣ, 2933 ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ, 1278 ଟି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ 5464 ଟି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦେଢ ବର୍ଷରେ 4544ଟି ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : September 23, 2025 at 9:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଚାଲିଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା । ଗତ 14 ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଲାଣି 37 ହଜାର 611 ଟି ମାମଲା । ସେଥି ମଧ୍ଯରୁ 9181 ଅସଦାଚରଣ, 2933 ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ, 1278 ଟି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ 5464 ଟି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଢ ବର୍ଷରେ 4544ଟି ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 3805 ଜଣ ପୁରୁଷ, 57 ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 394 ଜଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
2023 ଅପେକ୍ଷା 2024 ରେ ଅଧିକ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 2024 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,14,113ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା 2023 ମସିହାରେ 1,99,954 ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 2024ରେ 1,258ଟି ହତ୍ୟା, 356ଟି ଡକାୟତି, 17,805ଟି ଚୋରି, 2510ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1839 ଟି ସାର୍ବଜନୀନ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
'ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ ହେଲା'
ଏହି ତଥ୍ୟ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାଶ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, " ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ବିଜେପି ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବଦଳିଗଲାଣି, ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦଣ୍ଡହାର ବହୁତ କମ । ଆମେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ ହେଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଓଡିଶାକୁ ୟୁପି, ବିହାର କରିଦେବେ । ଆଜି ଓଡି଼ଶା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜାବ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲାଣି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମନ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି ।ଏବେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ରାତିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦିନରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଚିନ୍ତା ଜନକ। ସରକାର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଗଢିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତରିକରତା ନାହିଁ । ଜେଞ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛି। "
ବାଇଟ-ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାଶ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ।
15 ମାସରେ 15 ଆତ୍ମଦାହ ହୋଇଛି:
ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଆତ୍ମଦାହ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଗତ 15ମାସରେ 15 ମହିଳା/ଯୁବତୀ ଆତ୍ମଦାହ କରିଛନ୍ତି । କଟକରେ 3, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 3 ଲେଖାଏଁ ଆତ୍ମଦାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେହିପରି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 29ହଜାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 29 ହଜାର 51 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
2020ରେ 5 ହଜାର 482 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
2021ରେ 5 ହଜାର 649 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
2022ରେ 6 ହଜାର 140 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
2023ରେ 5 ହଜାର 989 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
2024ରେ 5 ହଜାର 791 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
'ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି'
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, " ଓଡି଼ଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲା ,ବର୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବେଲଗାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରାଧ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଥିଲା ଓଡି଼ଶାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି।ଅପରାଧ ହେଉଛି ,ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଖୁବ କମ ହେଉଛି ।ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତେ। ମଦ ଯୋଗୁ ଅପରାଧ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗିନ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଶାଣିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲି ସରକାର ଅପରାଧକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। "
'ଅପରାଧ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ'
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, " ଅପରାଧ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ହାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ହାର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢିବ । ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଦଣ୍ଡ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢିଥିଲା। ସରକାର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। "
ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉ,ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ଯାଇ ଅପରାଧ କମିବ। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ? ଚାରି ମାସରେ ୧୩,୫୬୪ ମାମଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡିଶାରେ ଜଳୁଛି ନାରୀ ନିଆଁ; ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବରଗଡ଼...କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ? ଆତ୍ମାହୁତି ନେଇ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତଙ୍କ ମତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର