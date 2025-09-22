ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକାଇ ଦେଲେ
ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ମହୁମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲିଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ବାଲେଶ୍ବର: ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରୁ କରୁଣ ପରିଣତି । ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ । ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିବା ସହ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକାଇ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ମହୁମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲିଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚଇତା ସିଂ । ସେ ଗୁଣି ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ଗାଁର 22 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକାଇ ଦେଲେ:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଚଇତା ସିଂ ଓ ତା ପରିବାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣି କରି ମାରି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଇତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଚେନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସୋର ପୋଲିସ ଚାଇତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଚଇତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଜା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, " ଗୁଣି ଗାରେଡି ଯୋଗୁଁ ଚଇତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି । ଏ ଗାଁର ଚଇତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଯାବତ୍ 22 ଜଣ ମରି ସାରିଲେଣି। ସବୁ ସେ ମାରିଥିବା କଥା ମାନିଛି । ଏମିତି କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଣେତେଣେ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣି କରାଯାଇଛି। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି । ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେ ପାଗଳ କରି ଦେଇଛି।"
