ଅବସରର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍‌, ଝରକା ପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା - VIGILANCE RAID ODISHA

ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 30, 2025 at 12:23 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 1:40 PM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର/ଅନୁଗୋଳ: ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ‘‘ଅପନା ସପନା ମନି‌ ମନି’’ । ଆଉ ଘରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଖି ଝରକା ବାଟେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଫୋପାଡିଲେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ । ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର RWର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଘରେ । ଖୋଳତାଡ ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିଅର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ସୁନା ହାତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଛାନିଆଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼ । ଝରକା ପଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୁଚନା ମୁତାବକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟରେ ଚଢାଉ ବେଳେ ଝରକା ବାଟେ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ PDN Exotica ରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ କେବଳ ମିଳିଛି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥିତ ନିଜ ପୈତୃକ ଘରୁ 1.1କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଲାଣି । ୮ ଜଣ ଡିଏସପି, ୧୨ ଜଣ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ୬ ଜଣ ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ କରିଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।

ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ (ETV Bharat) ପୈତୃକ ଘର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ପେତୃକ ଘର ଅନୁଗୁଳର କରଡଗାଡିଆ ସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡୁମୁଡୁମା ରେ ଥିବା PDN Exotica ର ଫ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର .C-102ରୁ ମଧ୍ୟ ପହଂଚି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତନାଘନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିପିଲିର ସିଉଳାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଶଶୁର ଘର ସମେତ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼୍‌ ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜିଲ୍ଲାର କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ DSP ଅନୁଷ୍କା ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଗୋଳ, ଢେ଼ଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଟିମର ୮ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ଏହି ରେଡ଼ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ,ଲକେଇପସି, ମାଟିଆସାହି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକପଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା RD ର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢାଉରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଚାରିଟି ପ୍ଲଟ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଲକରରେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ଘର (ETV Bharat) ଭିଜିଲାନ୍ସ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଓ ସୁନା ଗହଣାର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜବତ ଆୟର ପରିମାଣ ଢେର ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିପିଲି ଫ୍ଲାଟ (ETV Bharat) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିକ୍କିମରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍, ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଅନୁଗୋଳ

Last Updated : May 30, 2025 at 1:40 PM IST