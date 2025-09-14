ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର: ମାସିକ 15000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧରେ ଚାଲିଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା

ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ମାସିକ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ମାତ୍ର ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ଆସୁଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିରିହ ନିର୍ବାକ ପଶୁ । ଦେହରେ କ୍ଷତଟିଏ ହେଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ନିଜର କଷ୍ଟ କହି ପାରନ୍ତିନି । ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତାଡିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦୁଃଖକଷ୍ଟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି, ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ଅଭାବ ତ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଅଭାବ ଏପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର ୫୧୧ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ୩୨୩୯ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଶୁପାଳନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ମାତ୍ର ୧୩ଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଏସଏମଆଇଏଲଇ, ଭିଓଟିଆଇ(VOTI), ଏଲଆଇଟିସି(LITC) ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ SMILE (Society for Management of Information, Learning and Extension ) ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ VOTI , ଭୁବନେଶ୍ବର, ଚିପିଲିମା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ତିନୋଟି LITCs ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ , ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି ।

ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ଡାକ୍ତର ସିମ୍ଫୋନି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବୁଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯାହା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦ଟି ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା କରୁଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , ୧୦୦ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା କଲେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବ ୧୫୦ଟି ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା କଲେ ୫୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୧୯୬୨ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର ରହିଛି । ଏହା ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କମ୍ ରହିଛି । ଯଦିଓ କୌଣସି ଗୋପାଳକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ କରନ୍ତି, ସଠିକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଏହା ସହିତ ୧୯୬୨ ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଯାହା ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ମାସିକ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ମାତ୍ର ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଔଷଧ ଆସୁଛି ।"

ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:

  • ଔଷଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ନୂତନ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି
  • କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନେକ ଡାକ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି
  • ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ
  • ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆବଶ୍ୟକ
  • ସଠିକ ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା:
ଚଳିତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଟିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଦେୟମୁକ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଟୀକାକରଣ ଉପରୁ ଯୁଜର୍ସ ଫି ଛାଡ କରାଯାଇଛି ।

ସହିଦନଗରରେ ରୁହନ୍ତି ଗୋପାଳକ ଆଲୋକ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାତି ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ଘରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପ ଦିଆଦେଇଥାନ୍ତି । ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଔଷଧ ବାହାରୁ କିଣୁଛି ।"


ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଖ୍ୟା:
ରାଜ୍ୟରେ ୫୧୨ଟି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ୧୩ ଶହ ଜଣ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୯୪୬ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି ପଶୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ କେତେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସୁବିଧା ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।


ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ବ:
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ । ଡାକ୍ତର ସିମ୍ଫୋନି ମହାନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଘର କୁ ଘର ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି:
ଅନିମଲ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର, ସରୋଜ ନେପାକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେମନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ୧୯୬୨ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଲ କରନ୍ତୁ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରହିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ବୁଲା ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"

ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ବୁଲି ତଦାରଖ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।


