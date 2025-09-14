ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପିସିସି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ
ସେପଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ଶେଷ ହେବ।
Published : September 14, 2025 at 11:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପିସିସି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଲେ ଭେନୁଗୋପାଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେବ, ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି- AICCର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି ଭେଣୁଗୋପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ ସି ଭେଣୁଗୋପାଳ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (PAC) ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଶାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେନୁଗୋପାଳ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ।
PAC ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭେନୁଗୋପାଳ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରୂପ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଖୋଦ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭେନୁଗୋପାଳ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭେନୁଗୋପାଳ।
ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆଣ୍ଟି ପିପୁଲ ହୋଇଯାଇଛି
ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶରେରେ ବି ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏମିତି କଡା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଭଳି ଲଢେଇ ହେଉଛି ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପ୍ରସଂଗ ସହ ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ଓ ବେରୋଜଗାରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲଢେଇ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସଆଇଆର ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭେନୁଗୋପାଳ। ଏହା ଭୋଟ ଚୋରି ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡ଼ି ହୋଇ ନାହିଁ। ଭୋଟ୍ ଚୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଜେପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖା ଦେଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଚୟନ କରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ପଦଯାତ୍ରା ବ୍ୟାପକ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୃଜନ ସଙ୍ଗଠନ ଅଭିଯାନ। 35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏଆଇସିସି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଭାକୁ ରାଜ୍ୟର 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଂଚି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେତେ ସଫଳ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ? ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର