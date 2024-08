ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - VACCINES TO BE GIVEN STRAY DOGS

ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭୟ । ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୁକୁର କାମୁଡା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ କିଭଳି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧତା କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ଟିକା (ETV Bharat Odisha) ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା

କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ କ'ଣ

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, "ପାଗଳ କୁକୁର ବା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିବା କୁକୁର ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡିବା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର କାମୁଡିଲେ ତାକୁ ନମାରି, ବାନ୍ଧିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହ କୁକୁରଟିର ଏଥିପାଇଁ ଗତିବିଧ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୁକୁରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ କୁକୁର କାମୁଡିଲେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା ନକରି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"



କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଉପଚାର

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, "ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଠାରେ କୁକୁର କାମୁଡା ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ । ଏହାସହ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାୟ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ କୁକୁର ବିଷ ପକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ନେଇ ଅତିବେଶୀରେ 4ଟି ଡୋଜ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ଅନ୍ୟପଟେ ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଇନ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ (ଏଆରଭି) ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ୍ ସିରମ୍ (ଏଆରଏସ୍) ଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଅପରପକ୍ଷେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ।" ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ....କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କରନ୍ତୁନି ହେୟଜ୍ଞାନ, ନଚେତ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ - Rabies Disease Dog Bites



କୁକୁର କାମୁଡିବା ନେଇ 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଗ

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, "କୁକୁର କାମୁଡାକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମରେ ଯଦି କେବଳ କୁକୁର ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଯଦି କୁକୁରଟି ଆମ୍ପୁଡିବା ପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କୁକୁର କାମୁଡିବା ପରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, କାମୁଡ଼ିଥିବା ଚାରିପାଖରେ ଲାଲ ହୋଇଯିବା, ସେହି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟାଧିକ ଭାବରେ ପୀଡା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ମାଗଣାରେ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"





