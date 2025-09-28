ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’

ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ।
Published : September 28, 2025 at 5:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ । ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମା' । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ଏହା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା:
ଦଶହରା କହିଲେ କଟକର ସୁନା ଓ ତାରକସି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖି ଝଲସାଇବା ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା । ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କିଛି ମଣ୍ଡପଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ଚଳିତବର୍ଷ ନିଆରା ହୋଇଛି ।
ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ:
ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସଜ୍ଜିତ ତୋରଣରେ ପାହାଡ ଉପରେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପାହାଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତଳେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ପୂର୍ବକାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି ।
ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା:
"ଏହି ତୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପାହାଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି । ତେବେ ଗଛ ଲଗାଇ ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ । ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ୪୫ ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଥିଲେ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ୧୮୫ ଫୁଟ ଓ ଚଉଡା ୧୨୦-୧୩୦ ଫୁଟ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ, ଧାନ ଗଛ, କପଡା ଏବଂ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳିଆରସିଂ ।
ଆସନ୍ତାକାକାଲି ସପ୍ତମୀ:
ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅନିଲ ବଳିଆରସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲବରଣୀ କରାଯିବ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ବେଲ ଫଳିଥିବ, ସେହି ବେଲକୁ ବରଣୀ କରି ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଏ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ନୀତି କରାଯିବ । ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।"
ସେହିପରି ଭାବରେ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ମୟୂର ପ୍ୟାଲେସର ଏକ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହା ସହିତ ଭିତର ପାଖରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଭାରତ ସେଟର କିଛି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭକ୍ତଗଣ । ଏହି ତୋରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ।
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା' ଜଗତଜନନୀ । ରବିବାରରେ ମହାଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ବେଲବରଣୀ କରାଯିବାପରେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ସହରବଜାରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସୁନାରୁପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେ ମା' । ରାଜଧାନୀ ସାରା ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ସହିଦ ନଗର, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଝାରପଡ଼ା, ବମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼ ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ।