ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ।

Dussehra Puja Pandal decoration
Dussehra Puja Pandal decoration (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 5:16 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ । ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମା' । ଏନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ଏହା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Dussehra Puja Pandal decoration (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା:

ଦଶହରା କହିଲେ କଟକର ସୁନା ଓ ତାରକସି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖି ଝଲସାଇବା ବଡ ବଡ ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା । ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କିଛି ମଣ୍ଡପଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ଚଳିତବର୍ଷ ନିଆରା ହୋଇଛି ।

Uttarakhand Themed Puja Pandal Decoration
Uttarakhand Themed Puja Pandal Decoration (ETV Bharat Odisha)

ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ:

ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସଜ୍ଜିତ ତୋରଣରେ ପାହାଡ ଉପରେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପାହାଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଛରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତଳେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି । ପୂର୍ବକାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି ।

Uttarakhand Themed Puja Pandal Decoration
Uttarakhand Themed Puja Pandal Decoration (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା:
"ଏହି ତୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପାହାଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି । ତେବେ ଗଛ ଲଗାଇ ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ । ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ୪୫ ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଥିଲେ । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ୧୮୫ ଫୁଟ ଓ ଚଉଡା ୧୨୦-୧୩୦ ଫୁଟ ରହିଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ, ଧାନ ଗଛ, କପଡା ଏବଂ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳିଆରସିଂ

Forest and Tribal people decoration at Puja Pandal
Forest and Tribal people decoration at Puja Pandal (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତାକାକାଲି ସପ୍ତମୀ:

ରସୁଲଗଡ ପୂଜା ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅନିଲ ବଳିଆରସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲବରଣୀ କରାଯିବ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ବେଲ ଫଳିଥିବ, ସେହି ବେଲକୁ ବରଣୀ କରି ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଏ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ନୀତି କରାଯିବ । ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।"

Forest and Tribal people decoration at Puja Pandal
Forest and Tribal people decoration at Puja Pandal (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଭାବରେ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ମୟୂର ପ୍ୟାଲେସର ଏକ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହା ସହିତ ଭିତର ପାଖରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଭାରତ ସେଟର କିଛି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭକ୍ତଗଣ । ଏହି ତୋରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ।

Mayur Palace Pandal Decoration
Mayur Palace Pandal Decoration (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନୂଆବଜାରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା


ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା' ଜଗତଜନନୀ । ରବିବାରରେ ମହାଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ବେଲବରଣୀ କରାଯିବାପରେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ସହରବଜାରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସୁନାରୁପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେ ମା' । ରାଜଧାନୀ ସାରା ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ସହିଦ ନଗର, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଝାରପଡ଼ା, ବମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼ ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ।

Durgapuja Pandal Decoration
Durgapuja Pandal Decoration (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

