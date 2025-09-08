ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିଲା କି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ବହି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେବଳ ଆସବାବପତ୍ର
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଚଢାଉ । ଭଙ୍ଗା ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ତାଲା, ତଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର ।
Published : September 8, 2025 at 3:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର । ଭଙ୍ଗା ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ତାଲା,ତଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଭିଯାନ।
ବାଣୀବିହାରରୁ ତଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର:
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁମରେ ଆଶାବାପାତ୍ର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦାବି କରି ନେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପ୍ରତି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ୪ଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲିଛି କଡାକାଡି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର ୧,୨,୩ ଓ ୫ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ବନ୍ଦ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମର ମଧ୍ୟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଏପରି କହିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି,"ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଆଯାଉଛି । ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି, ଆମେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ । ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଦାୟିତ୍ବବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାକିଂ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦାନକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ଚିନ୍ତିତ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ହଷ୍ଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ । ତାପରେ ମରାମତି କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଦିଆଯିବ ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଣଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ କରାଯାଉଥିଲା ।ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ଅନେକ ଅପ୍ରିତିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଅଣଛାତ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର