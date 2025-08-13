ETV Bharat / state

ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ହାତକୁ ତର ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ - INDEPENDENCE DAY 2025

ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ 62 ହଜାର ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

UTKAL GRAMEEN PRODUCERS GROUP
UTKAL GRAMEEN PRODUCERS GROUP (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 6:12 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 7:47 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଦେଶ ପାଳିବ 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ । ଘରେ ଘରେ ଉଡିବ ଜାତୀୟ ପତାକା । ଏଥି ପାଇଁ ପତାକା ତିଆରି ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି । ଚଳିତ ଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ,ସ୍କୁଲ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବଣ୍ଟାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧିନସ୍ଥ ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ ଗୁଡିକୁ ପତାକା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ 62 ହଜାର ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ:

UTKAL GRAMEEN PRODUCERS GROUP (Etv Bharat)

ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପତାକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଖୁବ କମ୍‌ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପତାକା ପାଇଁ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ "ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ" ଆଧାରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

Womens making Indian National Flag
Womens making Indian National Flag (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ୍ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପତାକା ତିଆରି ଅର୍ଡର ଆସିବା ପରେ 72 ଜଣ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ରୁ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତାକା ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡିଥିଲେ । ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେତେ ମିଳୁନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପତାକା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଉଡିବା ନେଇ ସେମାନେ ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଯୁବତୀ। ପତାକା ତିଆରି କରୁଥିବା ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି, "ବେସ ସତର୍କତାର ସହ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛୁ । ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ । 2ରୁ 3ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି । ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି । "

62 ହଜାର ପତାକା ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା:

Utkal Grameen Producers Group
Utkal Grameen Producers Group (ETV BHARAT ODISHA)

ଜିଲ୍ଲା ଓରମାସ ଓ ଓଡି଼ଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହ "ମିଶନ ଶକ୍ତି" ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 62 ହଜାର ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପାଦିକା ସମ୍ପାଦିକା ରେଶମା ବେଗମ। ସେ କହିଛନ୍ତି," 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ 12 ଜଣ ମହିଳା ଆସି ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 72 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । 6 ତାରିଖରେ ଚିଠି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ 1 ତାରିଖରୁ ପତାକା ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ । ଲକ୍ଷ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି ହେଉଛି । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଯିଏ 500 ପତାକା ତିଆରି କରୁଛି ସେ 5ହଜାର ପାଇ ପାରିବ । ଯିଏ 100 କରୁଛି ସେ 500 ପାଇପାରିବ ।

Utkal Grameen Producers Group making Indian National Flag
Utkal Grameen Producers Group making Indian National Flag (ETV BHARAT ODISHA)

"ପତାକା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାରୁ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଜାତୀୟ ପତାକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୋଇଥିବାରୁ ତିଆରି ସମୟରେ ଯେପରି ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ ନବାଜେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଆନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । 30 ଇଞ୍ଜ ଲମ୍ବ ଓ 20 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ପତାକାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର ମାର୍କେଟରେ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 25-26 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଖୁବ କମ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସଦସ୍ୟାମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଅଵଶ୍ୟକତାକୁ ନଦେଖି ଏହି ମହତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାରୁ ଖୁସି ହେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି "ସମ୍ପାଦିକା।

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

