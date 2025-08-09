Essay Contest 2025

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ, ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ - RAKSHA BANDHAN 2025

ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ବରର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ
ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2025 at 6:07 PM IST

ପୁରୀ/ବାଲେଶ୍ବର: ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଏହି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଳିକି ଭଳି ଉପହାର ଦେଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ଭଉଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ତ କାହାର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କୁନି କୁନି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଏମିତି ଅନେକ କୁନି କୁନି ଅସହାୟ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ରୋହିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସି ଆମ ସହ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହି ଦିନ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ’’ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)
  • ଅସହାୟଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ସକାଳୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆନନ୍ଦର ମହୋଲ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଭଳି ଥାଳିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ଦୀପ ଧରି ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ ପିଲା ମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଂପର୍କ ଯେଭଳି ଅତୁଟ ରହିବ ସେ ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ' ହାପିନେସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ' ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ରହିବାକୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହାପିନେଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,‘‘ଆମେ ହାପିନେଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ପୁରୀର ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଜିର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନେଇ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଚୁ ଯେ ଯେତେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ଭଳି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଁହରେ ଟିକେ ହସ ଆସି ପାରିବ। ସେମାନେ ବି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିବେ’’ ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)
  • ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ

ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନିଜ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥି ପାଇଁ କିଛି ପିଲା ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ତେବେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ।

ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ
ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ (ETV Bharat)
ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ
ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାମିନା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି,‘‘ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ନେଇ ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ବାଳାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ ଥିଲେ । ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଥିଲୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିଥିଲୁ। ବାଳାଶ୍ରମରେ ଏହି ଭଳି ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ନିଆରା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ’’।

ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ
ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ (ETV Bharat)
  • ଅସହାୟଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ସାଂସଦ

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହୀ ଥାଆନ୍ତି ସେତିକି ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେହି ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଗୀତ ଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଆଦର୍ଶ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ କେହି ଅନାଥ ହୋଇ ପାରିବେନି। ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଛିଡା ହେଉ।ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବା

ସହ ଆଉକିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଆଣୁଚି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଜାୟ ରହୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ’’।

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଆମର ରାକ୍ଷୀ। ଆଜି ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ରାକ୍ଷୀ ସହ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ବି ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ ସେ ସ୍ମୃତି ବି ଆମ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଏକ କ୍ରମିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। ଏ ରକ୍ଷାସୁତ୍ର ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜାମାନେ ଯୁଧ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚମୀରେ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଚାଳରେ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ଯାଏ। ଏହା ଆମର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭେଦ ଭାବ ଭୁଲି ପରସ୍ପର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।"

ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ
ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV Bharat)

