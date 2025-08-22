ସମ୍ବଲପୁର: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୁଆଁଖାଇ l ଉତ୍କଣ୍ଠା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତି l ଏଠି ଧାନକୁ ମିଳୁନି ସାର । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ରୋଇ ସାରିଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ୟୁରିଆ ଅଭାବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ନିହାତି ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି l ଫଳରେ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ l 45 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ 267 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି l
ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ସାର
ୟୁରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ l ପେକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ l ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମାତ୍ର 2 ପକେଟ ସାର ନେଇ ପାରୁଛି l ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ପ୍ୟାକେଟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି l ଯେଉଁ ଚାଷୀ 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।
ୟୁରିଆ ସାର ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀମାନେ ପେକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଲାଇନରେ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଚାଆଁରପୁର ପେକ୍ସରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ଯାଏ ଚାଷୀମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲଗାଇଥିଲେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ l
ସାର ପାଇଁ ସକାଳ 6ରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ
ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଚାଆଁରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଚାଷୀ ବିଳାସିନୀ ନାଏକ କୁହନ୍ତି ‘ମୁଁ 5 ରୁ 6 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି l ଏମାନେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ଆମର କି କାମ ହୋଇ ପାରିବ l 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଆମର 5 ରୁ 6 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଏହା କେମିତି ଅଣ୍ଟିବ l ପୂର୍ବରୁ ୟୁରିଆ ସାରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବକୁ ମିଳୁଛି l’
267 ଟଙ୍କାର ସାର ପ୍ୟାକେଟ ଏବେ 700 ଟଙ୍କା
ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ବୟସ୍କ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ଚାଆଁରପୁର ପେକ୍ସରେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । 60ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପରାହ୍ନ 2 ଟା ଯାଏ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଏହିଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲେ ନିକଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ମହାପାତ୍ର । ସେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ମୁଁ 2 ଏକର 71 ଡ଼ିସିମିଲ ଚାଷ କରିଛି l କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ l ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ପଚାରିବାରୁ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 700 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ମୁଁ ଏଠାକୁ ସକାଳ 7 ଟାରୁ ଆସିଛି l ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଛନ୍ତି l ମୋର ଅଧିକ ସାର ଆବଶ୍ୟକ l ହଠାତ ଏମିତି ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଲା ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'5 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 2 ପ୍ୟାକେଟ ସାର କ'ଣ କରିବୁ ?'
ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଚାଆଁରପୁରର ନେତ୍ର ବେହେରା l ସେ କୁହନ୍ତି ‘ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଆମେ ରୁଆ କରି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସାର ନଦେଲେ ଧାନ ଗଛ କେମିତି ବଢିବ l ଏବେ ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଲାଣି । ହେଲେ ଆମକୁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ l ଆମେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଲାଇନରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଅପରାହ୍ନ ଦେଢ଼ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ସାର ମିଳିନାହିଁ l ଆମକୁ 2 ପକେଟ ସାର ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ 5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଏତିକି ସାର ଆମକୁ କେମିତି ଅଣ୍ଟିବ ?ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସାର କଳାବଜାରୀ କରୁଥିଲେ, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଲା
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ (CDAO) ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା l ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି । ଇଫକୋ ତରଫରୁ ଆମ ପାଖକୁ 1500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆସିଯାଇଛି l ତାକୁ ଆମେ ପେକ୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଛୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ l ତେବେ କଳାବଜାରୀ କରି ଅଧିକ ରେଟରେ ସାର ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର ଦୋକାନକୁ ସିଲ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି l ସେହିପରି ଜମେନକିରାର M/s Ratan Fertilizer ଓ M/s Balaram Nayakଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଏଠି କହିରଖିବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେ 25,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆସିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରେ ଚାଷୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି l
