ଧାନ ପାଇଁ ସାର ନାହିଁ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ତେଜିଲା ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତି - UREA BLACK MARKETING

ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୁଆଁଖାଇ l ଉତ୍କଣ୍ଠା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତି l କାରଣ ଏଠି ଧାନ ପାଇଁ ସାର ନାହିଁ ।

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 8:23 AM IST

2 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୁଆଁଖାଇ l ଉତ୍କଣ୍ଠା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତି l ଏଠି ଧାନକୁ ମିଳୁନି ସାର । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ରୋଇ ସାରିଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ୟୁରିଆ ଅଭାବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ନିହାତି ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି l ଫଳରେ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟୁରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ l 45 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ 267 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି l

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ସାର

ୟୁରିଆ ସାରର କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ l ପେକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ l ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମାତ୍ର 2 ପକେଟ ସାର ନେଇ ପାରୁଛି l ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ପ୍ୟାକେଟ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି l ଯେଉଁ ଚାଷୀ 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।

ୟୁରିଆ ସାର ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀମାନେ ପେକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଲାଇନରେ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଚାଆଁରପୁର ପେକ୍ସରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ଯାଏ ଚାଷୀମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲଗାଇଥିଲେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ l

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

ସାର ପାଇଁ ସକାଳ 6ରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ

ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଚାଆଁରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଚାଷୀ ବିଳାସିନୀ ନାଏକ କୁହନ୍ତି ‘ମୁଁ 5 ରୁ 6 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି l ଏମାନେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ଆମର କି କାମ ହୋଇ ପାରିବ l 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ଆମର 5 ରୁ 6 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଏହା କେମିତି ଅଣ୍ଟିବ l ପୂର୍ବରୁ ୟୁରିଆ ସାରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବକୁ ମିଳୁଛି l’

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

267 ଟଙ୍କାର ସାର ପ୍ୟାକେଟ ଏବେ 700 ଟଙ୍କା

ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ବୟସ୍କ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ଚାଆଁରପୁର ପେକ୍ସରେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । 60ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପରାହ୍ନ 2 ଟା ଯାଏ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଏହିଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲେ ନିକଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ମହାପାତ୍ର । ସେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ମୁଁ 2 ଏକର 71 ଡ଼ିସିମିଲ ଚାଷ କରିଛି l କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ l ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ପଚାରିବାରୁ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 700 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ମୁଁ ଏଠାକୁ ସକାଳ 7 ଟାରୁ ଆସିଛି l ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଛନ୍ତି l ମୋର ଅଧିକ ସାର ଆବଶ୍ୟକ l ହଠାତ ଏମିତି ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଲା ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

'5 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 2 ପ୍ୟାକେଟ ସାର କ'ଣ କରିବୁ ?'

ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଚାଆଁରପୁରର ନେତ୍ର ବେହେରା l ସେ କୁହନ୍ତି ‘ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଆମେ ରୁଆ କରି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସାର ନଦେଲେ ଧାନ ଗଛ କେମିତି ବଢିବ l ଏବେ ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଲାଣି । ହେଲେ ଆମକୁ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନାହିଁ l ଆମେ ସକାଳ 6 ଟାରୁ ଲାଇନରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଅପରାହ୍ନ ଦେଢ଼ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ସାର ମିଳିନାହିଁ l ଆମକୁ 2 ପକେଟ ସାର ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ 5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଏତିକି ସାର ଆମକୁ କେମିତି ଅଣ୍ଟିବ ?ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

ସାର କଳାବଜାରୀ କରୁଥିଲେ, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଲା

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ (CDAO) ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା l ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି । ଇଫକୋ ତରଫରୁ ଆମ ପାଖକୁ 1500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆସିଯାଇଛି l ତାକୁ ଆମେ ପେକ୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଛୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ l ତେବେ କଳାବଜାରୀ କରି ଅଧିକ ରେଟରେ ସାର ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର ଦୋକାନକୁ ସିଲ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି l ସେହିପରି ଜମେନକିରାର M/s Ratan Fertilizer ଓ M/s Balaram Nayak‌ଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

Urea black marketing allegations in Sambalpur
Urea black marketing allegations in Sambalpur (Etv Bharat)

ଏଠି କହିରଖିବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେ 25,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ସାର ଆସିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରେ ଚାଷୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

