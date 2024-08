ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କିଓସ୍କ, ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ - Kiosks Left Unused At Sea Beach

JAY SHAH NEW ICC CHAIRMAN; ଆଇସିସିର ନୂଆ ବସ ହେଲେ ଜୟ ଶାହ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରେକର୍ଡ, ଭାରତରୁ 5ମ - JAY SHAH BECOMES NEW ICC CHAIRMAN