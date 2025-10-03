ETV Bharat / state

ରାଜନଗରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳି ବିଦାୟ ନେଲେ ମା'

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

Unique Tradition of Devi durga idol immersion in Rajnaga
Unique Tradition of Devi durga idol immersion in Rajnaga (ETV Bharat Odisha)
Published : October 3, 2025 at 10:02 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ସମୟ ଉପନୀତ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ । ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ରାଜନଗରବାସୀ । ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ମା'ଙ୍କର ଚାପଖେଳ ନୀତି । ନୌବିହାର କରି ମା ନେଲେ ବିଦାୟ । ରାଜନଗରର 4ଟି ମେଢଙ୍କୁ ଚାପ ଖେଳିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ।

Unique Tradition of Devi durga idol immersion in Rajnaga (ETV Bharat Odisha)

ନିଆରା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ:

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜନଗରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ହଁସୁଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମା' । ଏହା ପରେ ମା'ଙ୍କର ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।

Areal View of Devi Immersion
Areal View of Devi Immersion (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା:

ରାଜନଗର ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୧୭ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ୪ଟି ମେଢ଼କୁ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ କରାଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୌକା ବିହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ:

ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ରାଜା ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା । ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜା ଓ ରାଜ ପରିବାରକୁ ସାମ୍ନାନ ଜଣାଇ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମହାମାରୀ ଓ ପାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜନଗରରେ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ତେଣୁ କନିକା ରାଜା ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ମା'ଙ୍କର ସାତ ଥର ନାବକେଳି କରି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ।

Areal View of Devi Immersion
Areal View of Devi Immersion (ETV Bharat Odisha)

ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ହୁଏ ୭ଥର ନାବକେଳି:

ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରାଜା ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କର ଚାପଖେଳି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ସହ ସାରଳା ମେଢ଼, ଗଙ୍ଗାମାତା ଓ ବନଦୁର୍ଗା ମେଢ ଏହି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ମେଢ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ୭ଥର ନାବକେଳି କରି, ଏକ ସଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:

ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଅଭିରାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନଗରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀ ନିଆରା । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଏପରି ଭସାଣୀ ନିଆରା । ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ରାଜନଗର ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ ହାତୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାହାରୁ ଏଠାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି । ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"

Unique Tradition of Devi durga idol immersion in Rajnaga
Unique Tradition of Devi durga idol immersion in Rajnaga (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନଗରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଅନନ୍ୟ । ଆମେ ପୂଜାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ପୂଜା ସମୟରେ ମାଇକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ 12 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ । ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ।"

ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସାମିଲ:

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପାଳ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ୪ଟି ମେଢ଼କୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ହଂସୁଆ ନଦୀକୁ ନାବକେଳି କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ମେଲଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ୪ଟି ମେଢ଼ ନଦୀ ମଝିରେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ ।"

ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

