ରାଜନଗରର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ନଦୀରେ ଚାପ ଖେଳି ବିଦାୟ ନେଲେ ମା'
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : October 3, 2025 at 10:02 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ସମୟ ଉପନୀତ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ । ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ରାଜନଗରବାସୀ । ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ମା'ଙ୍କର ଚାପଖେଳ ନୀତି । ନୌବିହାର କରି ମା ନେଲେ ବିଦାୟ । ରାଜନଗରର 4ଟି ମେଢଙ୍କୁ ଚାପ ଖେଳିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ।
ନିଆରା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ:
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜନଗରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ହଁସୁଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ମା' । ଏହା ପରେ ମା'ଙ୍କର ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା:
ରାଜନଗର ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୧୭ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ୪ଟି ମେଢ଼କୁ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚାପ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଜେ କରାଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନୌକା ବିହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ନଦୀ ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ଭାସାଣିଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ:
ତତ୍କାଳୀନ କନିକା ରାଜା ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା । ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜା ଓ ରାଜ ପରିବାରକୁ ସାମ୍ନାନ ଜଣାଇ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମହାମାରୀ ଓ ପାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜନଗରରେ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ତେଣୁ କନିକା ରାଜା ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ମା'ଙ୍କର ସାତ ଥର ନାବକେଳି କରି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ହୁଏ ୭ଥର ନାବକେଳି:
ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରାଜା ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କର ଚାପଖେଳି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥାନପତି ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ସହ ସାରଳା ମେଢ଼, ଗଙ୍ଗାମାତା ଓ ବନଦୁର୍ଗା ମେଢ ଏହି ମେଳଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ମେଢ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ୭ଥର ନାବକେଳି କରି, ଏକ ସଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:
ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଅଭିରାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନଗରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀ ନିଆରା । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଏପରି ଭସାଣୀ ନିଆରା । ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ରାଜନଗର ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ ହାତୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାହାରୁ ଏଠାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି । ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"
ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନଗରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଅନନ୍ୟ । ଆମେ ପୂଜାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ପୂଜା ସମୟରେ ମାଇକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ 12 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ । ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ ।"
ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସାମିଲ:
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପାଳ ଜାତିର ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ୪ଟି ମେଢ଼କୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ହଂସୁଆ ନଦୀକୁ ନାବକେଳି କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ମେଲଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ୪ଟି ମେଢ଼ ନଦୀ ମଝିରେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ ।"
ରାଜନଗର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା