ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନବରାତ୍ରୀରେ ହୋଇଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା

ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ବିରଜା । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ଏପରି ପରମ୍ପରା ।
Published : September 26, 2025 at 6:49 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
ଯାଜପୁର: ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର । ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ବିରଜା । ଏଠାକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଏଠାରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥାଏ । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହିତ ମା' ବିରଜା ନବରାତ୍ରିର ନ' ଦିନ ଧରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରନ୍ତି । ଶକ୍ତି ତଥା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ଏହି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
"ରାମେଶ୍ୱରୀ ସେତୁବନ୍ଧେ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ
ବିରଜା ଓଡ୍ର ଦେଶେ ଚ କାମାଖ୍ୟା ନୀଳ ପର୍ବତେ"
ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେତୁବନ୍ଧରେ ରାମେଶ୍ବରୀ ନାମରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିମଳା, ଓଡ୍ର ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମା' ବିରଜା ଓ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ମା' କାମାକ୍ଷା ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବୋଲି କଥିତ ।
ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡି ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମୁଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣିବା ଓ ରଥରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ । ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା । ପ୍ରତିପଦରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ପାଦଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଯାଜପୁରର ମା' ବିରଜା ପୀଠରେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମାଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସି ରଥରେ 9 ଦିନ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତେକ ଦିନ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ l
ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା:
764ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ମା'ଙ୍କ ରଥ । ଏହି ରଥର ରହିଛି 12ଟି ଚକ । ରଥରେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସାରଥୀ ଭାବେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି । ପାର୍ଶ୍ଵଦେବତା ଓ ନବଗ୍ରହ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଖୀ, ସହୋଦର, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା' । ଏଭଳି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଏହି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନବରାତ୍ର ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ।
ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ:
ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ବିଭୁଜା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ମା' ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମଇଁଷି ରୂପୀ ମହିଷାସୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ନାଭିଗୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ।
|ଏହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ
|ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଅନ୍ୟତମ
|ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା
|ମାତ୍ର କେତକ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଗୁପ୍ତକାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ
|କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଜଜାତି କେଶରୀ ଦ୍ବିତୀୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ
ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:
- ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଦିନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୀତିନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
- ରଥର ନାମ- ସିଂହ ଧ୍ବଜ, ବିଜୟା ରଥ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା
- ସାରଥୀ- ବହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା
- ସମୁଦାୟ କାଠ ସଂଖ୍ୟା- 764ଟି
- ଚକ ସଂଖ୍ୟା- 12ଟି
- ଦଉଡ଼ିର ନାମ- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼
- ଉଚ୍ଚତା- ୪୫ ହାତ ୧୨ ଆଙ୍ଗୁଳି
- ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନ'ଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା' ବିରଜା
ନ' ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ । ଏଠାରେ ନବରାତ୍ର ଠାରୁ 9 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଜମେ । ରଥ ଛୁଇଁବା ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି l ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯିଏ ମା'ଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ l ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମାତ୍ର କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।"
ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବିଭୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିବଶଙ୍କର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ନବରାତ୍ରି 10 ଦିନ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବୁ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୀଠ ଭାବେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ । ଅନ୍ୟକୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ମା'ଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି । ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ । ଏଠି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନାଭିଗୟା ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା l"
ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଳକା କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । "
ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ:
ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, "ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠରେ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରତିପଦ ପାଳନ ହୁଏ l ପ୍ରତିପଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆ ରଥକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି । ରଥକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ 9 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲେ । ନବମୀ ଦିନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମା' ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହିଷାସୁର ବଧ ପାଇଁ ଚତର୍ଦିଗକୁ ତୀର ମାରନ୍ତି । ଭୟରେ ମହିଷାସୁର ମଇଁଷି ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଥାଏ । ଏହାପରେ ମା' ଅସୁରର ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାଶୀରେ 8ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ।"
ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:
ଗବେଷକ ସରୋଜ କୁମାର ପତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେବେଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ । କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରୂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି l ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଷୋଳଦିବସୀୟ, ନବଦିବସୀୟ, ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ, ଏକଦିବସୀୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ନବଦିବସୀୟ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା । ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ରଥର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ରଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ରଥ ମନ୍ଦିର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ l ରଥ 764ଟି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ 12ଟି ଚକ ରହିଛି । ଯାହା 12ଟି ମାସର ପ୍ରତୀକ । ରଥରେ ଲାଗୁଥିବା ଦୌଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ ।"
ଗବେଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶାଦଣ୍ଡ ଏକ ପଟୁଆରେ ଆସି ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି ତ୍ରିଦିବସୀୟ ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ହୁଏ । ମହାନବମୀ ଦିନ ମା' ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହିଷାସୁରର ବଧ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଧନୁଶର ମାରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅଧରପଣା ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ ।"
ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିମା ରହିଛି । ମା'ଙ୍କ ରଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାରଥୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
