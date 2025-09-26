ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନବରାତ୍ରୀରେ ହୋଇଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା

ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ବିରଜା । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ଏପରି ପରମ୍ପରା ।

Unique Rath Yatra tradition Maa Biraja temple Jajpur
Unique Rath Yatra tradition Maa Biraja temple Jajpur (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2025 at 6:49 PM IST

5 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

ଯାଜପୁର: ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର । ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ବିରଜା । ଏଠାକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଏଠାରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥାଏ । ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହିତ ମା' ବିରଜା ନବରାତ୍ରିର ନ' ଦିନ ଧରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରନ୍ତି । ଶକ୍ତି ତଥା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ଏହି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

Maa Biraja temple Jajpur Rath Yatra tradition (ETV Bharat Odisha)

"ରାମେଶ୍ୱରୀ ସେତୁବନ୍ଧେ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ
ବିରଜା ଓଡ୍ର ଦେଶେ ଚ କାମାଖ୍ୟା ନୀଳ ପର୍ବତେ"

ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେତୁବନ୍ଧରେ ରାମେଶ୍ବରୀ ନାମରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିମଳା, ଓଡ୍ର ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମା' ବିରଜା ଓ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ମା' କାମାକ୍ଷା ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବୋଲି କଥିତ ।

Chariot Festival of Maa Biraja
Chariot Festival of Maa Biraja (ETV Bharat Odisha)

ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡି ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମୁଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣିବା ଓ ରଥରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ । ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା । ପ୍ରତିପଦରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ପାଦଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଯାଜପୁରର ମା' ବିରଜା ପୀଠରେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମାଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସି ରଥରେ 9 ଦିନ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରତେକ ଦିନ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ l

Biraja Temple, Jajpur
Biraja Temple, Jajpur (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା:

764ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ମା'ଙ୍କ ରଥ । ଏହି ରଥର ରହିଛି 12ଟି ଚକ । ରଥରେ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ସାରଥୀ ଭାବେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି । ପାର୍ଶ୍ଵଦେବତା ଓ ନବଗ୍ରହ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଖୀ, ସହୋଦର, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା' । ଏଭଳି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଏହି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନବରାତ୍ର ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ।

Maa Biraja
Maa Biraja (ETV Bharat Odisha)

ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ:

ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ବିଭୁଜା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ମା' ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମଇଁଷି ରୂପୀ ମହିଷାସୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା ନାଭିଗୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ।

ଏହା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 4ଟି ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଅନ୍ୟତମ
ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା
ମାତ୍ର କେତକ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଗୁପ୍ତକାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ
କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଜଜାତି କେଶରୀ ଦ୍ବିତୀୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ
Devotees pulling Maa Biraja's Chariot
Devotees pulling Maa Biraja's Chariot (ETV Bharat Odisha)

ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:

  • ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଦିନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୀତିନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
  • ରଥର ନାମ- ସିଂହ ଧ୍ବଜ, ବିଜୟା ରଥ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା
  • ସାରଥୀ- ବହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା
  • ସମୁଦାୟ କାଠ ସଂଖ୍ୟା- 764ଟି
  • ଚକ ସଂଖ୍ୟା- 12ଟି
  • ଦଉଡ଼ିର ନାମ- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ ଓ ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼
  • ଉଚ୍ଚତା- ୪୫ ହାତ ୧୨ ଆଙ୍ଗୁଳି
  • ନବରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନ'ଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା' ବିରଜା

ନ' ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ । ଏଠାରେ ନବରାତ୍ର ଠାରୁ 9 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି l ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଜମେ । ରଥ ଛୁଇଁବା ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି l ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯିଏ ମା'ଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ l ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମାତ୍ର କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।"

Maa Biraja's Chariot
Maa Biraja's Chariot (ETV Bharat Odisha)

ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବିଭୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:

ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିବଶଙ୍କର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ନବରାତ୍ରି 10 ଦିନ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବୁ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୀଠ ଭାବେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ । ଅନ୍ୟକୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନାହିଁ । ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ମା'ଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି । ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ । ଏଠି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନାଭିଗୟା ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା l"


ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଳକା କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । "

Chariot of Maa Biraja
Chariot of Maa Biraja (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ:
ମା' ବିରଜାଙ୍କ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, "ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠରେ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରତିପଦ ପାଳନ ହୁଏ l ପ୍ରତିପଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆ ରଥକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି । ରଥକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ 9 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲେ । ନବମୀ ଦିନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମା' ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହିଷାସୁର ବଧ ପାଇଁ ଚତର୍ଦିଗକୁ ତୀର ମାରନ୍ତି । ଭୟରେ ମହିଷାସୁର ମଇଁଷି ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଥାଏ । ଏହାପରେ ମା' ଅସୁରର ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାଶୀରେ 8ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ।"


ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା:

ଗବେଷକ ସରୋଜ କୁମାର ପତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେବେଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ । କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରୂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି l ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଷୋଳଦିବସୀୟ, ନବଦିବସୀୟ, ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ, ଏକଦିବସୀୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ନବଦିବସୀୟ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା । ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ରଥର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ରଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ରଥ ମନ୍ଦିର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ l ରଥ 764ଟି କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ 12ଟି ଚକ ରହିଛି । ଯାହା 12ଟି ମାସର ପ୍ରତୀକ । ରଥରେ ଲାଗୁଥିବା ଦୌଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ ।"

ଗବେଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶାଦଣ୍ଡ ଏକ ପଟୁଆରେ ଆସି ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମା'ଙ୍କ ରଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ପଞ୍ଚ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି ତ୍ରିଦିବସୀୟ ପୂଜା ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ହୁଏ । ମହାନବମୀ ଦିନ ମା' ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହିଷାସୁରର ବଧ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଧନୁଶର ମାରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅଧରପଣା ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ ।"

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିମା ରହିଛି । ମା'ଙ୍କ ରଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାରଥୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

