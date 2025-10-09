ଏଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବସେ ମାଣ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଣବସା ଯାଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଥାନପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଣ ବସାଯାଏ ।
Published : October 9, 2025 at 10:03 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଣରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ । ପଡିଛି ଝୋଟି ଚିତା ଆଉ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାଣ ଖଟୁଲିରେ ସ୍ଥାପନା । ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମାଣ ବସାଇ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ମାଣ ଓଷା ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଥାନପତି ପୂଜା କମିଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା । ଏଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଣବସା ଓଷା ।
କିଏ କରନ୍ତି ଅଦିନରେ ଏହି ମାଣବସା ଓଷା:
ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ପାହାନ୍ତିଆ ପ୍ରହରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆଣୀମାନେ ମିଶି ପାଳିଥାନ୍ତି ମାଣବସା ବ୍ରତ । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷାର ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଅଦିନରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତର ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେତେଦିନରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ୧୯୩୭ ମସିହାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ମା'ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ବ୍ରତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଣବସା ଓଷା କରିବା ପାଇଁ ସେବା ପାଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ହୋଇଥାଏ ପୂଜା:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଧି ମୁତାବକ ମା'ଙ୍କୁ ମାଣ ଖଟୁଲିରେ ବସାଯାଇ ଧାନ ବେଣ୍ଟି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କୁ ଝୁଣା, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦହି ପଖାଳ, ଶାଗଭଜା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣ୍ଡାପିଠା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ।
୮୫ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଛି:
ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତା ପକାଇବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ସ୍ଥାନରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ସେବା ପାଇଥିବା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର ବୋହୂ ଓ ଝିଅମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆସି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣବସା ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘ ୮୫ବର୍ଷ ତଳୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସେବା ପାଇ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାର ।
ପିଢି ପିଢି ଧରି ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ:
ଓଷା କରିଥିବା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର ସାନବୋହୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ହୁଏ । ସାତଦିନ ମାଆ ରୁହନ୍ତି । ସାତଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡେ, ସେହି ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ଏଠି ମାଣବସା ଯାଏ । ମର୍ଦରାଜ ପରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଆମ ପରିବାରରେ ଆଈଶାଶୁ ବସାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଶାଶୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମାଣ ବସାଉଛୁ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଠାକୁରାଣୀ ହେବା ଦିନରୁ ଆଈଶାଶୁ କରୁଥିଲେ । ଯେମିତି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମାଣ ବସାଯାଏ, ସେହିପରି ସକାଳୁ ଆସି ରାତି ୩ଟାରୁ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରାଯାଏ । ସେହିଭଳି ଖଟୁଲି ରଖି ମାଣଧାନ ରଖି ସେମିତି ବସାଯାଏ । ଏହା ପରେ ପଣାଭୋଗ ହୁଏ । ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଣ ବସାଉ । ମଣ୍ଡାପିଠା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ହୁଏ । ଦହିପଖାଳ, ଶାଗଭଜା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଭଜା, କ୍ଷୀରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ।"
ଭକ୍ତମାନେ ଧନ୍ୟମନେ କରନ୍ତି:
ବଡ଼ପୁଅ ଦୟାନିଧି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମଣ୍ଡପଟିରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀପତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଥିସହ ମା'ଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ । ଅଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାଗତ ମାଣବସା ଓଷାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପାରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ । ଏଥିସହିତ ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହରିହାଟ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଥାନପତି ମେଢ଼ ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି ।"
ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର ଝିଅ ଇପ୍ସିତା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳୁ ଆଜି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଥାନପତି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମାଣ ବସିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ମାଣ ବସେ । ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ଆସିକି ଏଠି ମାଣ ବସାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପୁରା ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଝୋଟି ଚିତା ପକାନ୍ତି । ମଣ୍ଡାପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା ହୁଏ । ଆମେ ରାତି ସାଢ଼େ 3ଟା ରୁ ଆସି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ । ଚିତା ପକାଇଛୁ । ରାତିରୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ମାଆଙ୍କୁ ଖଟୁଲୀରେ ସ୍ଥାପନା କଲୁ ।"
ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଦେଷ୍ଠା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି । ଏହା ହେଉଛି ମାଆ ଥାନପତି ପୂଜାକମିଟି, ଏହା ୮୮ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି । ତୁଳସୀ ବଜାରର ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ଭସାଣି କିମ୍ବା ମେଳଣକୁ ଯାଇଥାଏ । ପୁଣି ଭୋଗ ଖାଇ ପ୍ରଥମେ ଫେରିଆସେ । ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା