ଏଠି ଗଧ ଉପରେ ବିରାଜନ୍ତି ଗଣେଶ, ନାରୀ ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏପରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ନାରୀ ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବାହନ ରୂପେ ମୂଷା ବଦଳରେ ଗଧ ଉପରେ ବିରାଜିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ।
Published : October 1, 2025 at 7:53 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Female Ganesh Chausathi Yogini Templeଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣନାଥ । ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ । ସେ ବିଘ୍ନବିନାଶକ ଓ ସକଳ ବିଘ୍ନ ହରଣକାରୀ । ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏପରି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗଣେଶ ନାରୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ । ଏଠାରେ ମୂଷା ବଦଳରେ ଗଧକୁ ବାହାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିନାୟକ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ:
ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ବର । ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ହୀରାପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର । ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଭାବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତ । ଏଠାରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ସେ 'ଗଣେଶୀ' ନାମରେ ଖ୍ୟାତ । ଏହି ଯୋଗିନୀ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯାହା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ଯୋଗିନୀ ରୂପରେ ଗଣେଶ:
ନାରୀ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ, ମାତୃରୂପୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା । ନାରୀ ମା' ପରି ସ୍ନେହମୟୀ । ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ମା' ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ସଂହାରକାରିଣୀ କାଳୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଦିବ୍ୟ ନାରୀତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୬୪ ଯୋଗିନୀଗଣ । ଉକ୍ତ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଚଉଷଠି ଦେବତା ଏଠାରେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା । କେବଳ ଗଣେଶ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ନରସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ।
ମୂଷା ନୁହେଁ ଗଧ ଗଣନାଥଙ୍କ ବାହାନ:
ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଏଠାରେ ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ମାତଙ୍ଗୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାହାନ ମୂଷା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଏଠାରେ ଗଣେଶ ବାହାନ ରୂପେ ମୂଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ବର ମନ୍ଦିର:
64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା । ମା' ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ବିରଜିତା । ଜୟା ଓ ବିଜୟା ନାମକ ଦୁଇ ଦ୍ବାରପାଳ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାରରେ ଚଣ୍ଡ ଓ ମୁଣ୍ଡ ନାମକ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଶିବ ସଂକଟେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ମନ୍ଦିରଟି ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଥାଏ । ଦୁର୍ଗା ମା' ରକ୍ତବୀଜ ନାମକ ଅସୁରର ବିନାଶ ପାଇଁ 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ଅବସ୍ଥାପିତା । ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କର 64ଟି ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି । ସେମାନେ 64ଟି ଭିନ୍ନ ବାହାନ ଆହୋରଣ କରନ୍ତି । ଏପରିକି 64ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗିନୀମାନେ ।
- ସର୍ବମଙ୍ଗଳା
- ଆଜିତା
- ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ
- ବାୟୁ ବେଗା
ସେହିପରି ଚାରି ଭୈରବଙ୍କ ନାମ,
- କାଳ ଭୈରବ
- ଏକ ପାଦ ଭୈରବ
- ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭୈରବ
- ବଟକ ଭୈରବ
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି:
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ । ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିଶେଷ ଧରଣର ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ମାର୍ଜନା ନୀତି ହୁଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୁପ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯୋଗିନୀମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ପୋଡା ବଳି ଚଢାଯାଇଥାଏ ।
ନାରୀର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ:
ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା ପାଇଁ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ । ଏଠାକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ଏପରିକି ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରସାଧକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାରୀତ୍ବର ନିଦର୍ଶନ ଏହି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗିନୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି । ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଗତିଶୀଳ ନୃତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ନାରୀର ବିବିଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ।
ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ବଂଶର ରାଜୁତି ଥିଲା । ସେହି ବଂଶର ରାଜା ଶାନ୍ତିକର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ହୀରା ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ହୀରାପୁର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭୌମବଂଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ବହୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପରିବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜା ତଥା ମାନସିକ କରିଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ରଖି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ।
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ଚୌଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
1. ହୀରାପୁର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ ଥିବା ଚାରିଟି ଚୌଷଠି ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
2. ରାଣୀପୁର-ଝରିଆଲ: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚୌଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
3. ଖଜୁରାହୋ(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଚାନ୍ଦେଲା ରାଜବଂଶର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ।
4. ମିତାଓଲି (ମୋରେନା): ଏଠାରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହାକୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ 64ଟି ସହାୟକ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଭଳି ଆକୃତିର।
ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିରଟି ସନ୍ଧ୍ୟାଆଳତୀ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏଠାରେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ବହୁ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏଠାରେ ଅମୁଣିଆ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମା' ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଭୋଗ ପାତ୍ରରୁ କିଛି କିଛି ଭୋଗ ନଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଅନେକ କୃପା ରହିଛି ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଗଣେଶ ନାରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଛୁଆର ପାଠ ହେଉନଥାଏ । ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ପାଠପଢାରେ ସୁଫଳ ମିଳେ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜକ ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ । ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଗୋଟିଏ ହୀରାପୁର ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରଟି କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ । ଏଠାରେ ଦେବୀମାନେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶୁଭ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି । ତେଣୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି । ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ମାନସିକ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ(Archeological Survey of India) ବିଭାଗ ହାତରେ ରହିଛି । ଏହି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଦୈନିକ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର