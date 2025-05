ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ - VIKSIT KRISHI SANKLAP ABHIYAN

ପୁରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 29, 2025 at 1:48 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:27 PM IST 3 Min Read

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନୁଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat) ପୁରୀରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏଣିକି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଳବାୟୁ କିଭଳି ରହିଛି, କେତେ ଜଳ ରହିଛି, କିଭଳି କିସମ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ ସେ ନେଇ କୃଷକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ରହିବା ସହ ଭାରତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ। ଏହି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ବି ସିଂହଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୂ ଖଣ୍ଡୁଆ ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନୁଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat) ପୁରୀରେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏଣିକି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜଳବାୟୁ କିଭଳି ରହିଛି, କେତେ ଜଳ ରହିଛି, କିଭଳି କିସମ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ ସେ ନେଇ କୃଷକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ରହିବା ସହ ଭାରତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ। ଏହି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ବି ସିଂହଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୂ ଖଣ୍ଡୁଆ ଦିଆଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat) କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମେତ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୂରଦର୍ଶୀ କୃଷି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ରହିଛି । ଗହମ, ଚାଉଳ, ମକା, ସୋୟାବିନ, ବାଦାମ ଆଦି ଫସଲରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଆମ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାର କିଭଳି ପାଣିପାଗ ରହିଛି, କିଭଳି ମାଟି ରହିଛି, କେତେ ଜଳ ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆମ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ସହ କୃଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆୟ କରି ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ’’। ପୁରୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ (ETV Bharat) ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୁଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉ। ଆମର କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷକ ଭାଇ ମାନେ ଏକ ହୋଇ ଟିମ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସଂକଳ୍ପ କୃଷିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ରହିଥାଉ। ଏଣୁ କୃଷକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିବ’’। ୧୬ ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ୫ ହଜାର ଗାଁକୁ ଯିବେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସହ‘‘ଏକ୍‌ ପେଡ୍ ମାଆ କେ ନାମ" ଅଭିଯାନରେ କରିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ ଠାରୁ ବାହାରି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ,ଉପ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ । କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ରର ୧୬ ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ୨୧୧୭ ଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାର ଗାଁ କୁ ଯିବେ । ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନ (ETV Bharat) ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ICAR ଡଃ ଏମ୍. ଏଲ୍. ଜାଟ, କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ ଅରବିଂଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ,ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି କୁଳପତି ଡଃ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସ୍ମାର୍ଟ୍ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରେଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୃଷିରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; AI ନୀତି ଅନୁମୋଦନ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା, 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆସାମ ସରକାର ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : May 29, 2025 at 3:27 PM IST