ବୁର୍ଲାରେ ‘ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ’ ଉଦଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ - SUPER SPECIALITY HOSPITAL BURLA

ବୁର୍ଲାରେ ‘ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ’ ଉଦଘାଟନ ( ETV Bharat )

Published : May 31, 2025

ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଡାକ୍ତରୀ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ମନ ବଳାଇଲେ ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିବ । ଗୁରୁବାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(ଭିମସାର୍), ବୁର୍ଲା ପରିସରରେ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ବୁର୍ଲାରେ ‘ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ’ ଉଦଘାଟନ (ETV Bharat) ବୁର୍ଲାରେ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ

