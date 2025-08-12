ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ବା ଆଇଏସଏମ ଅଧୀନରେ ଆଉ ୪ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସିକସେମ ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ ପ୍ରକଳ୍ପ । ୪୦୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏହି ୨ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ।
ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର-ପଞ୍ଜାବରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ:
ଭାରତରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ କାରଣରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ୬ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ୪ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ । ୪,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସିକସେମ ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବ ସିକସେମ ବା ଏସଆଇସିଏସଇଏମ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଭାଇସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟଲିମିଟେଡ ବା ସିଡିଆଇଏଲ, ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ ସିଷ୍ଟମ ଇନ ପ୍ୟାକେଜ ବା ଏସଆଇପି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ମିଳିଛି ।
ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:
୪ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୪,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ୨୦୩୪ କୁଶଳୀ ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଦୃଶ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଆଇଏସଏମ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଦୂରସଞ୍ଚାର, ଯାନବାହନ, ଡାଟାସେଣ୍ଟର, ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ୪ଟି ନୂତନ ଅନୁମୋଦିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସିକସେମ ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ସିକସେମ ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ସିଡିଆଇଏଲ ପଞ୍ଜାବରେ ଏବଂ ଏଏସଆଇପି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ । ସିକସେମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋଭ୍ୟାଲିରେ ବ୍ରିଟେନର କ୍ଲାସ-ସିକ ୱେଫର ଫ୍ୟାବ ଲିମିଟେଡ ସହ ମିଶି ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ବା ଏସଆଇସି ଆଧାରିତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସର ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ
ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ ହେବ । ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ୟାସିଭ ଏବଂ ସିଲିକନ ବ୍ରିଜ ସହିତ ଗ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରପୋଜର ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ହେଟେରୋଜେନିୟସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବା ଥ୍ରୀଡିଏଚଆଇ ମଡ୍ୟୁଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିବ । ଏହି ୟୁନିଟ୍ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୬୯,୬୦୦ ଗ୍ଲାସ ପ୍ୟାନେଲ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ, ୫୦ ନିୟୁତ ଆସେମ୍ବଲ ୟୁନିଟ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୩,୨୦୦ ଥ୍ରୀଡିଏଚଆଇ ମଡ୍ୟୁଲ ହେବ ।
ଏହି ସବୁରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ:
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଆରଏଫ ଏବଂ ଅଟୋମୋଟିଭ, ଫଟୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସହ ପ୍ୟାକେଜ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ । ଆଡଭାନ୍ସଡ ସିଷ୍ଟମ ଇନ ପ୍ୟାକେଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ବା ଏଏସଆଇପି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଆପାକ୍ଟ କୋ. ଲିମିଟେଡ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହାର ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ୯୬ ନିୟୁତ ୟୁନିଟ ହେବ । ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସେଟ-ଟପ ବକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।
କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଭାଇସ ବା ସିଡିଆଇଏଲ ପଞ୍ଜାବର ମୋହାଲିରେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁନିଟ ସିଲିକନ ଏବଂ ସିଲିକନ କାର୍ବାଇଡ ଉଭୟରେ ଏମଓଏସଏଫଇଟି, ଆଇଜିବିଟି, ସ୍କଟକି, ବାଇପାସ ଡାୟୋଡେସ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଭଳି ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିଟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଭାଇସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହି ବ୍ରାଉନଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା ୧୫୮.୩୮ ନିୟୁତ ୟୁନିଟ ହେବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡିଭାଇସ ଗୁଡ଼ିକର ଇଭି ଏବଂ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମେତ ଅଟୋମୋଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଦେଶରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାବ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସ ଆଧାରିତ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିପ ଡିଜାଇନ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୭୮ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୭୨ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
