ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ଦିଅ, 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନିଅ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହର ମିଳୁନି ପରିଚୟ । ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
Published : September 11, 2025 at 11:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ, 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନିଅ । ମିଳୁନି ଅଜଣା ମୃତଦେହର ପରିଚୟ, ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଗତ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ରେଳ ଡ଼ବା କାରଖାନା ପାଖ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଗଳିତ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଯାହାର ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ । ଏପରି କି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ କୌଣସି ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଉକ୍ତ ମୃତଦେହର ମୁହଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହାତ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଜୋତାରୁ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ପରିଚୟ ଦିଅ, ପୁରସ୍କାର ନିଅ:
ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନାଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । କାରଣ ଏହି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ତଥାପି ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । କେହି ଆଣି ଖେଳ ପଡିଆ କଡ଼ରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ ବା କେହି ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି ୨୫ରୁ ୨୬ବର୍ଷ ହେବ । କେବଳ ଏକ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗୋଡ଼ରେ ହାପ ଜୋତା ଏବଂ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।ତେବେ ମୁହଁ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା । ଯଦି କେହେ ଏହି ଅଜଣା ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ପୋଷ୍ଟର:
ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ୨୦୨୧ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ତା'ର ଠିକ୍ ୬ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ ତଳରୁ ଏକ ସୁଟ୍ କେସରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର