ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ; ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଶାଶୁ-ବୋହୂଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଧମା ଥାନାରେ 2 ପୀଡିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

two women punished social restrictions over superstition in sambalpur
two women punished social restrictions over superstition in sambalpur (Etv Bharat)
Published : September 12, 2025 at 7:29 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:12 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜିବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ମଣିଷ । ଯାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳା ଯାଦୁ ଓ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଗାଁର 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଧମା ଥାନାରେ 2 ପୀଡିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।


ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନେଇ ଜଣେ ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି,"ଗାଁରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ପଡୋଶୀ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନ ଦଳକୁ ଗାଁକୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ l ଭଜନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଵୀ ଅବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଗାଁର ଡାହାଣୀ,ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କାଳି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି । ଏମିତି କହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଲେ l ଏହା ସହ ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି l ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ସହ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାଁନ୍ତି,। ଆମକୁ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚାପରେ ଅଛୁ l ଆମକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି l "

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି, " 2 ଜଣଙ୍କ ଠି ଦେବୀ ଅବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲେ l ସେମାନେ ଆମର ଚୁଟି ଟାଣି ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ l ଆମେ ବଦନାମ ହେଲୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ l


ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଧମା ଥାନାରେ ପୀଡିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l ଗତକାଲି ଧମା ଥାନା କେସ ନମ୍ବର 209ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସଡ଼ିପିଓ ତୁଫାନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଧମା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ପୋଲିସ ଗାଁ କୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇ କି ଆସିଛି l "

