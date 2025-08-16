ETV Bharat / state

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ - MURDER FOR LOVE BETRAYAL REVENGE

ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରୁ ଜଟଣି ଥାନା ଗୋରୁ ହାଟରେ ଯୁବଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେପଟେ ଅଶୋକନଗରର ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର।

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 8:46 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେବେଳେ ମିଠା ଭରି ଦେଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି।
ସେମିତି ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣି ପାଇଁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରତରାଣାକୁ ସହି ନପାରି ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଇନାହି‌ଁ। ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା ଅଡୁଆ ହେବାରୁ ଓୟୋ ରୁମରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅଡୁଆ ହେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସଙ୍ଘ ବଧ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରେମର ଦୁଇଟି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି।

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)



ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମିକ, ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା
ଗତକାଲି ଜଟଣି ଥାନା ଗୋରୁ ହାଟରେ ଯୁବକୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ୧୯ ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଯୁବକ। ହତ୍ୟା କରି ମୃତକଙ୍କ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଘଟ ହେବାପରେ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓରଫ୍ ପେଣ୍ଡୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପ୍ରେମ କାରବାର ରହିଥିବା ଖୁଲାସା କରିଛି।

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲସ୍ ନିଶା... ଆଉ ରିଲସ କମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରେମ
ବାଙ୍କିର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆସିବା ପରେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବଢ଼ିଥିଲା ଭାବ... ଆଉ ବଢ଼ିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ।ହେଲେ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଉଠିଲା ଦିତୀୟ ପ୍ରେମିକ ନାବାଳକଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା ପଛରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମିକ, ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରେମିକାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଘଟଣାର ମିମାଂସା ପାଇଁ ଜଟଣି ଗୋରୁ ହାଟ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକକୁ ଡାକିଥିଲା ଦିତୀୟ ପ୍ରେମିକ। ଆଉ ଶେଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ତୀବ୍ର ରୁପ ନେଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଦିତୀୟ ପ୍ରେମିକ ନାବାଳକ ଓ ତାର ଦୁଇ ନାବାଳକ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଶେଷରେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନର ଜୀବନ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଶୁଭ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓରଫ୍ ପେଣ୍ଡୁକୁ ଗିରଫ କରି କେସ ନମ୍ବର ୩୮୩/୨୫ରେ ହତ୍ୟା ଓ ଏସଏସଟି ଭଳି ସଙ୍ଗିନ ଦଫାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଓୟୋ ପ୍ରେମ

ରାତି ଗୋଟାଏ ୩୦ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକନଗରର ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରପଟୁ ପ୍ରେମିକ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲା। ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁଚନା ମୁତାବକ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଓୟୋ ହୋଟେଲର ସୁପରଭାଇଜର ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରେମିଯୁଗଳ ସେହି ହୋଟେଲରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ‌। ଏନେଇ ଘର ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୋଲିବା ପରେ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଦେଥିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ, ଫେରାର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାମରରେ ପ୍ରାହାର କରି ଫେରାର ଥିବା ଯୁବତୀ କହିଥିଲେ‌। ଏନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସହ ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ, ଯିଏକି କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
ପ୍ରେମ-ପ୍ରତାରଣା-ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ବବିତ୍

ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମ୍ମାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଏନେଇ ମନସ୍ତତ୍ବବିତ୍ ଅମ୍ରିତ ପାଟ୍ଟଯୋଷୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେମିଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇର୍ଷାନ୍ବିତ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପ୍ରେମିକ ହେଉ ବା ପ୍ରେମିକା, ସବୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନୋଭାବ ପରି ଅନ୍ୟକୁ ବା ପାଟନର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି।ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟନର୍ ଯଦି ଆଉ କାହା ପ୍ରତି କ'ଣ ରହୁଛି, ତେବେ ସେଠି ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶିଳ ବା ହିଂସାତ୍ମକ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟନର୍ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ପାଟନରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ନଚେତ ତା ସହିତ ସଂଦେହ କରୁଥିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ କହୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଯୁବତୀ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରେମିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପାଟନର ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଚାହୁନି, ତେବେ ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଏ ନା କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ମନରେ ପ୍ରେମ ଥିବ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

