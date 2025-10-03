ETV Bharat / state

ଲୁହାରଡ଼ କାଟି ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ବିହାର କଏଦୀ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ

ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଦୁଇ ଜଣ ବିହାର କଏଦୀ ଫେରାର । ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଲା ପୋଲିସ ।

Escaped Prisoners Identity Details
Escaped Prisoners Identity Details (ETV Bharat Odisha)
Two prisoners escaped Choudwar Jail କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ । କମ୍ବଳକୁ କାଟି ଦଉଡି଼ କରି ଜେଲର କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଜେଲ ଡିଜି ।

Police announced Bounty on escaped prisoners (ETV Bharat Odisha)

ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ବିହାରୀ କଏଦୀ:

ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର । ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହି କଏଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜେଲ ବିଭାଗର ଡିଜି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ କଏଦୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

2 Prisioners Escaped Choudwar Jail
2 Prisioners Escaped Choudwar Jail (ETV Bharat Odisha)

ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ ବିଭାଗ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇଛନ୍ତି । ଡିଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ ଡିଜି । କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିବେ । ଏହା ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେବ ।"

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଏଦୀ ଫେରାର ନେଇ ସନ୍ଦେହ:

ଏନେଇ ଜେଲ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କଏଦୀ ମାନେ ଜେଲ କାନ୍ଥ ରଡ଼ କାଟି ବାହାରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ । କମ୍ବଳକୁ କାଟି ଦଉଡ଼ି କରି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଯିଏ ବି ହେଉ କାହାରିକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ୱାର୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିଫ୍‌ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।" ତେବେ ଜେଲରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଏଦୀ କିପରି ଫେରାର ହେଲେ, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ୍:

ଅନ୍ୟପଟେ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ୨ ଜଣ ବିହାର ଆସାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଛି । ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ସାହାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ୨ ଆସାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

