ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଜ୍ଜା, ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ - MINOR RAPE CASE IN MALKANGIRI

Published : July 27, 2025 at 8:45 PM IST

Two minor girls raped, ମାଲକାନଗିରି: ପୁଣି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଜ୍ଜା । ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।



ମୁଦୁଲିପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:

ମାଲକାନଗିରି ମୁଦୁଲିପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନାବାଳିକା ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନାବାଳିକାର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାପରେ ପୀଡି଼ତା ନିଜ ପରିବାର ସହ ମୁଦୁଲିପଡା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ Case No-81 Dt. 26.07.2025 u/s 376(2)(n)/376(3) IPC/r.w. Sec 6 POCSO Act ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।



ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:

ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି । ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପିଡିତାଙ୍କ ମାମୁ ଓର୍କେଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଓର୍କେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ Case No.200 dtd. 26.07.2025 U/S 137(2)/ 65(1)/351(2)/351(3) of BNS R/w Sec. 4(2) of POCSO Actରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।