ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଦୁଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଗିରଫ - MONEY FRAUD CASE

MONEY FRAUD CASE ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 19, 2025 at 8:26 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 8:54 PM IST 2 Min Read

କଟକ: ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମିଶନ ନେବା ଠକେଇ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଳାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅମୀୟ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ଜଣେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନତା ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସଂଗୀତା ସିଂ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମୀୟ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଡାଟାଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅମୀୟ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ କମିଶନ ଆକାରରେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ମିଳିଥିବା ୩ ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି 14 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ। MONEY FRAUD CASE (Etv Bharat) ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଠକେଇ:

ପୀଡିତା 2020 ମସିହାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକାରଣ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିୟ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରି ଜଣ ପୀଡିତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା କମିଶନ ମାଗି ଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ପରେ ପୀଡିତା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ 1 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଟଙ୍କା ନେବା ପୂର୍ଵରୁ ଏମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କଲରେ କଥା ହେଉ ଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ କଲ ରିସିଭ କଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ପୀଡିତା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଅପରେସନ "COCOON; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଗିରଫ - OPERATION COCOON ANGUL POLICE କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, " ଅମୀୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ୍ବେଲଫୟାର ଡିପାଟମେଣ୍ଟରେ ଡାଟାଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି । ପୀଡିତା କେତେ ପଇସା ପାଇବେ ସେ ତାହା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି । ସେ ଆ ସଂଗୀତା ସିଂ ମିଶି ପୀଡିତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅମିୟ ସଂଗୀତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଯୋଗଯୋଗ କରି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ । "

ଏମିତି 14 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି:

ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି 14 ମାମଲା ସାମ୍ନା କୁ ଆସିଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ଓକିଲ। କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିର ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡିତା ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ ଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ





Last Updated : May 19, 2025 at 8:54 PM IST