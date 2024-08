ETV Bharat / state

Rape Case Verdict: ଡକାୟତି ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ - Two Get Life Term

By ETV Bharat Odisha Team

Two Get Life Term For Raping Physically Challenged Woman ( ETV Bharat Odisha )