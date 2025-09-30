ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଶବର ମହିଳା ପୂଜକ

ମାଆ ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ । ଜରା ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହିଳା ପୂଜା କରିବାକୁ କନିକା ରାଜାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ।

Panchubarahi Temple Kendrapara
Panchubarahi Temple Kendrapara (ETV BHARAT ODISHA)
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସାଧାରଣତଃ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷ ପୂଜକ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ବରଂ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଧବା ମହିଳା । ସେହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୀଠ । ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଢି ପରେ ପିଢି ସକାଳ ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରିର ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ମହିଳା ପୂଜକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ରହିଛି? କାହିଁକି ମହିଳା ପୂଜକ ମା'ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷ୍ବତ ?

ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା:

ମହିଳା ପୂଜକ ପ୍ରତିମା ଦଳାଇ
ମହିଳା ପୂଜକ ପ୍ରତିମା ଦଳାଇ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ବଗପାଟିଆରେ ରହିଛି ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୀଠ । ମା'ଙ୍କ ମହିମା ଯେମିତି ଅପାର, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବି ସେମିତି ଅନନ୍ୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଶବର ବଂଶର ସଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ମା' ପାଣି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଶବର ମହିଳା ମା'ଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲତା ଦଳାଇ ଓ ପ୍ରତିମା ଦଳାଇ । ବେଙ୍ଗଲତା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିମା ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।

ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ
ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ

'ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି'

ମହିଳା ପୂଜକ ପ୍ରତିମା ଦଳାଇ କୁହନ୍ତି," ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି । ଗତ 4 ମାସ ତଳୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୋତେ ଏବେ 35 ବର୍ଷ, ଆଗରୁ ମୋ ଶାଶୁ, ଖୁଡି ଶାଶୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଏବେ କିଛିମାସ ତଳୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରୁଣା ପୂଜାରୀ ବେଙ୍ଗଲତା ଦଳାଇ ଦେଢମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖାଇଛନ୍ତି।ଏହା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛି। ମାସକରେ ମୋର 15ଦିନ ପୂଜା ସେବା,କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । "

ପିଢି ପରେ ପିଢି ମହିଳା ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି:

ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ
ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ

ପୁର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବଂଶର ପୂଜକଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୂଜା ସେବା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲତା ଓ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ମହିଳା ପୂଜା କରିଆସୁଥିଲେ । ପୂଜା ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହିଳା ପୂଜକଙ୍କ 15ଦିନ ଲେଖାଏଁ ପାଳି ରହିଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ, ପରିବାରରେ କାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କିମ୍ବା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ପୂଜକ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି । କୌଣସି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର କେହି କାହାରିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେବେ ଅନ୍ୟଜଣେ ମା'ଙ୍କୁ ଅପୂଜା ନରଖି ସେବା ଜାରି ରଖିବେ। ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇଟି ପରିବାରର ପିଢି ପରେ ପିଢି ମହିଳା ମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଭିନ୍ନ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ
ଭିନ୍ନ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ

ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରୁହେ ପୂଜା:

ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠାରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା'ଙ୍କର ସ୍ନାନ, ପୂଜାନୀତି,ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇନଥାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଠାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗିରିଧାରୀ ଦଳାଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।

ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଶବର ମହିଳା ପୂଜକ
ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଶବର ମହିଳା ପୂଜକ

ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୁଏ ଆମିଷ ଭୋଗ:

କେବଳ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଧବା ମହିଳା ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ରାତି 3ରୁ ଆସି ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ନୀତିସ୍ନାନ କରାଇ ସକାଳ 6ରେ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ମହିଳା ପୂଜକ । ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗ କେବଳ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ।

ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପୂଜକ
ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପୂଜକ

କାହିଁକି ମହିଳା ପୂଜକ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି?

ମା'ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାକ ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବାରୁ ଉକ୍ତ ପୂଜକଙ୍କ ମସ୍ତକ ଏବଂ କଟିଦେଶ (ଗଣ୍ଡି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶକୁ କ୍ରୋଧରେ ମା' ପାଷାଣ (ପଥର) କରାଇବା ସହ ଉକ୍ତ ଦିନ ରାତିରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ପୂଜକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କନିକା ରାଜା ଶିବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କୁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ଜାରା ଶବର ବଂଶଧର ଲୋକେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଉକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜା ସାତଭାୟାର ଆଣି ଥଇଥାନ କରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ବଗପାଟିଆରେ ରହିଛି ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୀଠ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଭାୟା ପଞ୍ଚାୟତ ବଗପାଟିଆରେ ରହିଛି ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୀଠ

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନକୁକ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି"ମୁଁ ଏଠାକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ତିନିବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡେ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆସେ । ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ଏଠାରେ ମହିଳା ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଦଳରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

