ଚାରିଆଡେ ମହକୁଛି ବଣର ମଲ୍ଲି; ପଡିଲେ ବି ଲଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ବିଦୁ

ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ । ଡ଼ାକ୍ତର ହେବାର ନିଶା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲା ।

tribal girl Bidu clear neet exam in first chance
tribal girl Bidu clear neet exam in first chance
Published : September 14, 2025 at 4:21 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ମଉଳି ଯାଇନି । ବଣର ସୀମା ସରହଦ ଡେଇଁ ମହକୁଛି ତାର ସୁଗନ୍ଧ । ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ, ଚକିତ । କେମିତି ସମ୍ଭବ ? ଏତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏତେ ସମସ୍ୟା..ତା ଭିତରେ ଏମିତି ମହକ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ? କେମିତି ଏତେ ସାହସ କରିପାରିଲା ? ଏ ବଣମଲ୍ଲୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଦୁ ନାଏକ । ଭାଗ୍ୟ ହାତରୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛଡେଇ ଆଣିହୁଏ ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସମୟ ହାତରେ ସେ ବି ଦିନେ କ୍ରୀଡନକ ସାଜିଥିଲେ, କେତେ ପଡିଥି୍ଲେ, ଉଠିଥି୍ଲେ, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟିଥି୍ଲେ । ହେଲେ ସମୟ ପାଖରେ ହାର ମାନି ନ ଥିଲେ କି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆଶା ଛାଡି ନ ଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ବିଦୁଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଇଛି । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରବେଶ (ନିଟ) ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ।

ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କର୍ଲାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପଡାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ବିଦୁ । ଖୁୂବ ଭଲ ପଢନ୍ତି । ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ । ବାପା ବିଲରେ ଖଟନ୍ତି, ମା କୁଲି ମଜୁରୀ କରନ୍ତି । ତଥାପି ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ଏ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରି ନ ଥିଲା । ବରଂ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡି ବୁଲୁଥିଲା । ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନିଟ ଭଳି କଠିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ସଂପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ପଡିଥିଲେ, ଉଠିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡି ନ ଥିଲେ


ବିଦୁଙ୍କର ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆଉ ନିଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସହଜ ନ ଥିଲା । ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ । ଏ କାହାଣୀ ଯେତିକି ରୋଚକ ସେତିକି ଲୁହଭିଜା । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୂଆପଡା ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ବିଦୁ ନାଏକ । ପରିବାର କହିଲେ, ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର, ମା, ପ୍ରେମଶିଳା,ବିଦୁ ଓ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀ । ପରିବାର ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା-ମାଙ୍କୁ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ପଡେ ।

ବାପା-ମାଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଦୁ
ବାପା-ମାଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଦୁ

ବିଦୁଙ୍କ ମା-ବାପା ଘରର କାମ ସହ କୁଳି ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ । ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବିଦୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ପରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରଦୁଲୁକିବନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ । ୨୦୨୦ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ୪୩୧ ମାର୍କ ରଖି ପାସ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାସ କରିଥିଲେ ହେଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ । ବାପାଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ବିଦୁ । ତେଣୁ ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ପଢା ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡି ପାରି ନ ଥିଲେ ।

ପାଠପଢାରେ ନିମଗ୍ନ ବିଦୁ
ପାଠପଢାରେ ନିମଗ୍ନ ବିଦୁ

ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ସେପଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା

ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ସଂଘର୍ଷ । ନିଜକୁ ରୋକି ପାରି ନ ଥିଲେ ବିଦୁ । ପେଟ-ପାଟଣା ପାଇଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ବିଦୁ ଧାନ ବିଲରେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ । ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ । ବିଦୁ ପାଠ ପଢା ନିଶା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମା’ ଙ୍କ ପୁଅ ଲାବଣ୍ୟ ପୁଝାରୀ ୨୦୨୨ରେ ବିଦୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

tribal girl Bidu working in field
tribal girl Bidu working in field

ଗୋଟିଏ ପଣ-ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ଉସର୍ଗ କରିବେ

ତା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଦୁଙ୍କ ପାଠପଢାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ । ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବିଦୁ ୪୫୪ ଅର୍ଥାତ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ରଖି ୨୦୨୪ ରେ ପାସ କରିଥିଲେ । ତା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଆସିଲେ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ଜୁନରେ ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଜୀବନର ପଣ, ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ଉସର୍ଗ କରିବେ ।

ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟି ଥିଲେ ବିଦୁ
ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଉଁଟି ଥିଲେ ବିଦୁ

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଥିଲା ପ୍ରେରଣା

ବିଦୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପଛର ପ୍ରେରଣା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ।। ୨୦୧୯-୨୦ କୋଭିଡ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପି ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡକୁ ଡରି କାହା ଘରକୁ କେହି ଯାଉ ନଥାନ୍ତି । କାହା ସହ କେହି କଥା ହେଉ ନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାଇରିଆ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ନ ଥିଲେ । ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଦୁଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲା । ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଏ ନୀରିହ ଆଦିବାସୀମାନେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହେବାର ନିଶାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଥିଲା । ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ବିହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରିବା ସହ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ।’

ଜୟପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟଳୟ

ଆହୁରି ପଢ଼ିବି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବି

ବିଦୁଙ୍କର ଏପରି ସଫଳତାରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନର ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଏନେଇ ବିଦୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମି ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଫୁଲୁକି ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠା ପଢିଲି । ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି । ତେବେ କୋଭିଡ ସମୟର ଡାଇରିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହେବାର ନିଶାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇର ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଡାକ୍ତର ହେବି ଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଣିଗାରେଡି ଭଳି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ସଚେତନ କରିବି । "

ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହେବ ଜାଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି: ବାପା-ମା

ବିଦୁଙ୍କ ମାଁ ପ୍ରେମଶିଳା ଝିଅର ଆ ସଫଳତା ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ । ସେ କହନ୍ତି, " ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଲରେ କାମ କରିଛି । ମୋ ବାପା-ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଖ ଦୁର କରିବି । ଏଇ ନିଶା ନେଇ ସେ ପଢି ଚାଲିଥିଲା । ଆଜି ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"

ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା । ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେ କହନ୍ତି, " ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ । ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ପାଠା ପଢ଼ାଇଲୁ । ଝିଅ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିଛି । ଆଜି ତାର ଏ ସଫଳତା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ହୂରେଇ ଦେଇଛି । "

ବିଦୁଙ୍କ ସଫଳତା ଖାଲି ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇନି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ଖୁସି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାବିତ ଡ଼ା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥି କହନ୍ତି, " ବିଦୁଙ୍କ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି । ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ବିମୋହିତ କରିଛି । ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଗାଁର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି । ଏଭଳିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦୁ ନାଏକ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଟ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

