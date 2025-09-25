ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ଟ୍ରେନ ଆଲାର୍ମ ଚେନ ଟାଣିବା ଅପରାଧ, ୯ ମାସରେ ୧୪୮୦ ଜଣ ଗିରଫ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ମାମଲାରେ ୧୪୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଚେନ ପୁଲିଂ ପାଇଁ ୧୭୬୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

TRAIN CHAIN PULLING CASE (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2025 at 10:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଲଓ୍ବେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ (ACP) ଫଳରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଆଲାର୍ମ ଚେନକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅଟକି ରହେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଗତ 9 ମାସରେ ଚେନ ଟାଣିବା ଅପରାଧରେ ୧୪୮୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ଆକ୍ସନ-
"କେବଳ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ପୁଲିଂର ୧୦ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଚେନ୍ ପୁଲିଂ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ଅଗ୍ନି ବିପଦ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଭଳି ପ୍ରକୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ" ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ମାମଲା-
"୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ଚେନ ପୁଲିଂ ପାଇଁ ୧୭୬୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୋଟ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ୮ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା । ୨୦୨୫ ରେ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ମାମଲାରେ ୧୪୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କେବଳ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ACP ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଅଟକ ରହିଥିଲା । ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା," ବୋଲି କହିଛି ରେଳ ବିଭାଗ।


କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ-
"ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ପୁଲିଂର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର କେବଳ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସୁଗମ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ଅଟେ," ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଦୃଢ ହେବ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି-
ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ୧୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ମିଳିବ ।

୧) ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବଂ ସରଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର (୨୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କା)-
ଏହି ଫ୍ଲାଇଓଭର ସରଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଧା ଦୂର କରିବ. ସମ୍ବଲପୁର- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ସୁଗମ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଳ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ସେକ୍ସନ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।


୨) କୋରାପୁଟ -ବାଇଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ (୩୪ କିମିକୁ ୪୮୧ କୋଟି)-
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ପାର୍ବତ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

୩) ମାନାବାର- କୋରାପୁଟ -ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ (୮୨ କିମିକୁ 955 କୋଟି)-
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଲାଡିଲା ଖଣିରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ଲୁହାପଥରର ଦ୍ରୁତ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ 4 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ ସେବା; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ?


ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଉଧନା (ସୁରଟ) ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ମନ୍ୟମ; ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ, ରାୟପୁର ଏବଂ ଦୁର୍ଗ; ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଣ୍ଡିଆ, ନାଗପୁର, ୱାର୍ଧା, ଅମରାବତୀ, ଆକୋଲା, ବୁଲଢାଣା, ଜଳଗାଓଁ, ଧୁଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୁରବାର; ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ତାପି ଏବଂ ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

