ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲାଗିଛି

କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁତୟନ ୧୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ । ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ୍‌ ।

Traffic Advisory and Security For Cuttack Durga Puja (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 12:10 PM IST

Cuttack Durga Puja କଟକ: ଦଶହରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି । କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ୧୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ । ୬୦୦ ଅଫିସର, ୨ କମ୍ପାନୀ CRPF, ଆଣ୍ଟି-ଟେରର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍‌ର ମଧ୍ୟ ମୃତୟନ କରାଯିବ । ଡ୍ରୋନ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । କଟକ ଦଶାହରା ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ମ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

ପୂଜା ସମୟରେ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସହରରେ ୩୯ଟି ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ । ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ୩୫ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ପାର୍କିଂରେ ଗାଡିକୁ ପାର୍କିଂ କରି ଚାଲିଚାଲି ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ପାରିବେ । ସେହିପରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବ । ପୂଜା ପାଇଁ କଟକରେ 122 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । 600ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ରହିବେ । 2 କମ୍ପାନୀ CRPF ବଳ ରହିବେ । ଡ୍ରୋନର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ODRF ଓ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । 39ଟି ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ । ସୁରୁଖିରରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 35ଟି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି ।"

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବୁଲିବାକୁ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ? ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏହି ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା..

  • ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଅନୁସାରେ, ହାୱାଡାମୋଟର ଛକ ଠାରୁ କୌଣସି ଯାନ ବାହାନ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
  • ମଙ୍ଗଳାବାଗରୁ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକ କାଠଗୋଲା କିମ୍ବା ମହ୍ଲାସାହି ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
  • ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡରୁ ରାଣୀହାଟ ଛକକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
  • ଥୋରିଆ ସାହି ଓ ବଣିଆ ସାହି ଛକରୁ ବଢ଼େଇ ସାହି ଗାଡି ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
  • ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ଛକରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡି ମହତାବ ରୋଡ଼ ଦେଇ କେବଳ ଛତ୍ର ବଜାର ଓ ମାଳଗୋଡାମ ଯାଇ ପାରିବେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିପରୀତ ଦିଗ ରୁ ଗାଡି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ।
  • ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ପିଲିଗ୍ରିମ ରୋଡ ହୋଇ କଲେଜ ଛକ ଗାଡି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
  • ବମ୍ବେ ହୋଟେଲ ପାଖରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହୋଇ କଲେଜ ଛକ ଦେବୀ ଘର ଆଡକୁ କୌଣସି ଯାନ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
    ମାଲଗୋଦାମ ଠାରୁ ମାଳଗୋଦାମ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜକୁ ଗାଡି ପ୍ରବେଶ ମନା ।
  • ପିଠାପୁର ଓ ଝୋଲାସାହିରୁ ଗୋପାଳଜୀୟୁ ଲେନ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ସାହିକୁ ଗାଡି ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
  • ପୁରୁଣା ଜେଲ ରୋଡ଼ ଛକରୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଛକ ଆଡକୁ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
  • ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଛକରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କକୁ ଯାନ ବାହାନ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
  • ବାଲୁ ବଜାର ଛକରୁ ନିମ ଚଉରୀ ଛକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି
  • ପୂଜା ଦିନ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ ଚଳାଚଳ ଯାତାୟାତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।
  • ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ
  • ଅପରାହ୍ନ 2ରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା:

ଚଳିତବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଡିଜେର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସେନେଇ ଏହି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଡିଜେ ଶବ୍ଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କିପରି ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି କଟକ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବରେ ଏହା ମାନିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ:

  • ବେଲେଭ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ବିଡାନାସୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସର (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ିଆ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ଉପର ବାଲି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ (ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍) (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • କାଠଗୋଲା ସ୍କୋୟାର ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ (ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍)
  • ଶ୍ରୀ ମା ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ (ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍) (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ପୁରୁଣା ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ପୁରୁଣା ବାଦାମବାଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ମାତା ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍କିଂ (ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍) (2/4 ଚକିଆ ଯାନ) CNBT ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍କିଂ (କଠାଜୋଡି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍) (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • CDA ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (କଲେଜ୍ ସ୍କୋୟାର) ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍କିଂ (2 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ତଳ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)
  • ସନ୍ ସାଇନ୍ ପ୍ଲେ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟ୍ (2/4 ଚକିଆ ଯାନ)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

