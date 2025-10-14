ETV Bharat / state

ବଦଳିବ ପରମ୍ପରା ! କଟକ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବ

କଟକ ସହରର ଭାଇଚାରା ଚେହେରାରେ ଲାଗି ଥିବା ଦାଗକୁ ଲିଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସର୍ବ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ।

କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2025 at 9:35 AM IST

କଟକ: କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଓ ଏହା ପରେ ହୋଇ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସୁଧୁରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଳୀପୂଜା ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଢଙ୍ଗରେ କାଳୀ ପୂଜା ଓ ଭସାଣି ହୋଇ ଆସୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

ବଦଳିବ ପରମ୍ପରା! କଟକ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV BHARAT ODISHA)

ମେଢ଼ର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା

ଏହି କ୍ରମରେ ଭସାଣି ସମୟରେ କିଛି ମେଢ଼ର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦଶହରା ଭସାଣି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୁଟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା ସେହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମେଢ଼ଗୁଡିକର ରୁଟ୍ ବଦଳାଯିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ।


କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ମତଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୱର୍ଡ ୱାରୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଓ ଏହା ପରେ ହୋଇ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହରର ଭାଇଚାରା ଚେହେରାରେ ଲାଗି ଥିବା ଦାଗକୁ ଲିଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସର୍ବ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇ ଥିଲା।

ସେହିପରି ଭସାଣି ଦିନ ହୋଇ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏହା ପରେ ହୋଇ ଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ତିନିଟି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 39 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଏହାସହ କାଳୀ ପୂଜା ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସିଡିଏରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ କଟକର 3 ବିଧାୟକ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତଥା ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଲି ଗୁଜବ ପରେ କଟକରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ, 50 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, କର୍ଫ୍ୟୁ ହଟିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସ୍ବାଭାବିକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

