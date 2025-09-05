ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର, ନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ 3 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ - TRACTOR DRIVER RESCUES WOMEN
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଦଉଡି ମାଧ୍ୟରେ ନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ କାଟି ତିନି ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଡମୁ ମୁଦୁଲି ।
Published : September 5, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:22 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ନାଳ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରୁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ । ବିପଦ ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର । ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଦଉଡି ମାଧ୍ୟରେ ନାଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ କାଟି ତିନି ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଡମୁ ମୁଦୁଲି । ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଡ୍ରି ନିକଟସ୍ଥ ଚାନ୍ଦଗିରୀ ନାଳରେ ।
ଗତକାଲି ସଂଧ୍ୟାରେ ବଡବଫଲା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଓ ଅଡ୍ରି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଚାନ୍ଦଗିରୀ ନାଳ ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପୋଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଵଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିବ୍ର ବେଗରେ ପାହାଡିଆ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡି ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା କୂଳକୁ ଫେରି ନପାରି ଭାସି ଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡମୁ ମୁଦୁଲି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦଉଡ଼ି ସହାୟତାରେ ପୋଲ ତଳକୁ ଯାଇ ୩ ଜଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଅଡ୍ରି ସରପଞ୍ଚ ନନ୍ଦାଇ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," କାମ ସାରି ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ନାଳରେ ପାଣି ଆସିଲା । ଏହା ପରେ ତିନି ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ରଶି ମାଧ୍ୟରେ ନାଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
ଥୁ.ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ବଳଭଦ୍ର ଜାନୀ କହିଛନ୍ତି, " ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଏକ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ତିନି ଜଣ ମହିଳା କାମ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ନାଳରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣି ମାଡି ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ସେହି ତିନି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ମାନବିକତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି