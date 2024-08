ETV Bharat / state

ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ବାଲାଷ୍ଟଲେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, 600 ମିଟର ଟନେଲରେ ଲାଗିବ ? - Ballastless track technology

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (east coast railway)ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଟନେଲଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ । ଟନେଲ ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଟ୍ରାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ ଗୁଡିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ । ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ସହିତ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହେବ। ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ଉପଲବ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ, ଦକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।





ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ରେଳ ଟନେଲରେ ଉନ୍ନତ ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ପରିବହନର ନିରାପତ୍ତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଟନେଲ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁରହିଥିବା କୋରାପୁଟ- ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାଇଗୁଡା ଏବଂ କାକିରିଗୁମ୍ମା ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୬୦୦ ମିଟର ଟନେଲ୍ ପାଇଁ 'ରେଡା ୨୦୦୦ ବ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍' ସହିତ ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । (600 Meters Tunnel between Baiguda & Kakirigumma Stations of Koraput-Singapur Road Doubling Project is about to complete in this method)



ଏହି ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଟନେଲ ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଟ୍ରାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଲାଷ୍ଟ ବିହୀନ ଟ୍ରାକ ଗୁଡିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା କୋଟାଭାଲାସା-କିରାଣ୍ଡୁଲ, କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡା ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ତାଳଚେର-ବିମଳାଗଡ଼ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ମାନଙ୍କରେ ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ।