ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର, ସଫଳତା କାହାଣୀ କହିଲେ ଦୁଇ ITI ଛାତ୍ର

କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର 2 ଜଣ ଆଇଟିଆଇ ଛାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର।

PM Modi Felicitates ITI students ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ ଟ୍ରେଡ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଟିଆଇ(ITI) ଛାତ୍ର ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ 4 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଛାତ୍ର । ସେମାନେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ସବୁ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ।

ଦେଶର 46 ଟପ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଓଡ଼ିଆ:

ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ କୈଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ -୨୦୨୫ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ୪୬ ଗୋଟି ଆଇଟିଆଇ ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲେ ଓଡିଶାର ଦୁଇ ଓଡିଆ ଛାତ୍ର । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀର ସରକାରୀ ଆଇ.ଟି.ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସରକାରୀ ଆଇ.ଟି.ଆଇର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଓଡିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବି ବୋଲି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି'

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବି ତାହାକୁ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ।' ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ‘ବଧାଇ ହୋ’ କହିଥିଲେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ।

ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିଲେ...

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଲଙ୍କାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତିଙ୍କ ଘର । ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳପତି ଏବଂ ମା’ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଦଳପତି । ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାକୁ । ହେଲେ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶେଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଇଟିଆଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା । ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଇଲେଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ । ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପ୍ପର ସହିତ ଇଷ୍ଟନ ଜୋନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରମୋଦ ଇଷ୍ଟନ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ସିପିଏସରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ।

‘ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ’

ପ୍ରମୋଦ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଟିଆଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେବେ ପାଠପଢା ଶେଷ ହେଲେ ବେକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ କି ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ବରଂ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ । ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଟ୍ରେଡ୍ ସାର ସୁଧାଶୁଂ କୁମାର ରାଜଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଆଇଟିଆଇ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଶୁଂ କୁମାର ରାଜ କୁହନ୍ତି, ‘ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେ । ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମାତ୍ର ଆଇଟିଆଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଛି ।’

ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶାରୁ ଯାଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏନ୍.ଏସ୍.ଆଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।'

ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନରେ ପ୍ରଥମ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଫାସିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଜାନକୀଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ଟାଟା ପାୱାରରେ ଜଣେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ । ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବା NSTIରେ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଙ୍କ ୧ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଟ୍ରେଡ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।’

ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପଢାପଢି ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର । ଏହି ଅବସରରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କହିବା କଥା ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ପରେ ଏଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ । ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏପରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା:

ଦୁଇ ITI ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉଭୟଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସଡକ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।


ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

