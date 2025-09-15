ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି, ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ !
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭବାନ ହେବେ । କିଏ ସତର୍କ ରହିବେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : September 15, 2025 at 12:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ଅଫିସ୍ ମାମଲାରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ ବିବାଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ହତାଶା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରି ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ନହୁଏ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଭାଷା ଏବଂ ଆଚରଣରେ କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଦେବ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବେ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ । ଏହା କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତିବ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ତଥାପି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାର ମନୋରଞ୍ଜନର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ଆପଣ ସହଭାଗୀତାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଦାନଶୀଳତାର ଭାବନା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମୌଜ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବିତିବ । ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଏହା ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ତଥାପି ମନର କୌଣସି କୋଣରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶାରୀରିକ ଥକା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରହିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ । ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ମହିଳାମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମି, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ପ୍ରକୃତିରେ ଜିଦ୍ଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଦର୍ଶଗତ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କାମ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ।